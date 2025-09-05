인공지능학과 신설… 총 42명 선발

단국대학교(총장 안순철)는 2026학년도 수시모집에서 전체 모집 인원(5021명)의 65%인 3262명(죽전 1683명, 천안 1579명)을 선발한다. 특히 첨단 분야 인재 양성을 위한 ‘인공지능학과’를 신설하고 수시 및 정시에서 총 42명을 선발한다.
단국대(천안캠퍼스)는 2026학년도부터 수시모집에서 지역메디바이오인재전형을 신설해 의예과, 치의예과, 약학과에서 교과 100%로 총 54명을 선발한다. 지원 자격은 충남·충북·대전·세종 지역 소재 고등학교에서 입학부터 졸업까지 모든 교육과정을 이수한 졸업(예정)자로 2026학년도 대학수학능력시험에 응시한 학생이다. 의예과는 국어, 수학(미적분·기하), 영어, 탐구(과탐 2개 과목 평균) 중 수학 포함 3개 영역 합 4등급 이내, 치의예과는 수학 포함 3개 영역 합 5등급 이내, 약학과는 수학 포함 3개 영역 합 6등급 이내 수능최저학력기준을 충족해야 한다.
2026학년도부터 학교생활기록부 교과성적의 모집단위별 반영교과 및 반영비율의 학년별, 교과별 가중치를 없앤다. 전 모집단위(예능·체육 제외, 체육교육과 포함)에서 국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 예능·체육(체육교육과 제외) 계열에서는 국어, 영어, 사회를 반영한다.
학생부종합전형은 △DKU인재(서류형) 643명 △DKU인재(면접형) 269명 △SW인재 34명 △창업인재 15명 △ 기회균형선발 142명 △사회적배려대상자 117명 △교육기회배려자 148명 △농어촌학생 107명 △특수교육대상자 27명 등 9개 전형에서 총 1502명을 선발한다.
DKU인재(면접형) 1단계에서는 학생부 100%, 2단계에서는 1단계 성적 70%와 면접 30%를 합산해 반영한다. DKU인재(서류형)은 학생부 100%를 반영하며 자기주도학습능력 등 학업 역량의 반영 비율이 면접형보다 높다. DKU인재(서류형)에서 계열광역은 진로의지에서 성장의지, 진로탐색활동과 경험에서 탐색활동과 경험, 계열(전공)을 계열로 평가한다.
학생부교과전형은 지역균형선발(죽전) 252명, 학생부교과우수자(천안) 519명으로 총 771명을 선발한다. 학생부 교과를 100% 반영(체육교육과 제외)하며 수능최저학력기준을 적용한다. 지역균형선발(죽전)은 국내 정규 고등학교 졸업(예정)자로서 3개 학기 이상의 교육과정을 이수하고 소속 고등학교장의 추천을 받아야 지원할 수 있다. 학생부교과우수자(천안)는 인문·자연·체육계열의 경우 국어, 수학(확통·미적분·기하), 영어, 탐구(사탐·과탐 중 1개 과목) 중 2개 영역 합 8등급 이내이며 수능최저학력기준을 적용한다. 단 간호학과, 공공정책학과(야)는 수능최저학력기준을 별도 적용한다.
논술우수자는 총 299명(죽전 288명, 천안 11명)을 모집한다. 학생부 교과 20%, 논술성적 80%를 반영하며 학생부 교과의 등급 간 점수 차가 적어 논술 성적이 합격을 좌우할 전망이다.
단국대는 기출문제, 가이드답안, 강평영상 및 논술전형 자료집 등 논술고사 자료 전반을 입학안내 홈페이지에 게재하고 있다. 온라인 모의논술을 통해 본 논술의 출제 경향 및 난도 등을 확인할 수 있다. 원서 접수는 오는 8일 오전 10시부터 12일 오후 6시까지 온라인으로 진행된다.
