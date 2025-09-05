데이터-자동차-융합전자 등 첨단학과 정원 증원

한양대학교(총장 이기정)는 2026학년도 수시모집에서 정원 내 1708명, 정원 외 189명을 모집한다. 전형별로는 △학생부교과(추천형) 341명 △학생부종합(추천형) 199명 △학생부종합(서류형) 621명 △학생부종합(면접형) 120명 △고른기회 118명 △특성화고졸 재직자 157명 △논술전형 233명 △실기·실적전형 108명이다. 원서접수는 오는 9일 오전 10시부터 12일 오후 6시까지다.
한양대는 학생부교과(추천형) 전형으로 올해 341명을 선발한다. 2025년 2월 이후(2025년 2월 졸업자 포함) 국내 정규 고등학교 졸업(예정)자로서 5개 학기 이상 국내 고등학교 성적 취득 및 출신 고교장의 추천을 받은 자를 지원 자격으로 한다. 3학년 1학기까지의 학생부 교과 성적 정량평가 90%와 학생부 교과 정성평가 10%를 합산해 선발한다. 수능최저학력기준을 충족해야 하며 기준은 국어, 수학, 영어, 사탐 또는 과탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내다.
학생부종합전형은 학생부종합(추천형), 학생부종합(서류형), 학생부종합(면접형) 세 가지 유형으로 나누어 선발한다. 2026학년도에는 학생부종합(면접형)에 제시문 면접이 도입된다. 선발 모집단위는 공과대학 10개 모집단위와 한양인터칼리지학부로 제시문 면접을 통해 다양한 역량을 가진 학생을 선발한다. 2026학년도부터는 추천형, 서류형, 면접형 간에는 중복 지원이 가능하다.
학생부 종합(추천형)은 소속 고등학교의 추천을 받은 2025년 2월 이후(2025년 2월 졸업자 포함) 국내 정규 고교 졸업(예정)자로서 통상 5개 학기 이상 국내 고교 성적 취득자가 지원할 수 있다. 학생부종합평가 100%로 최종 합격자를 선발하며 수능최저학력기준을 적용한다. 자연·인문·상경계열은 국어, 수학, 영어, 사탐 또는 과탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내(탐구 상위 1개)이며 의예과는 국어, 수학, 영어, 사탐 또는 과탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 4 이내(탐구 2개 평균)다. 수능 필수 응시 과목은 국어, 수학, 영어, 사탐 또는 과탐(2과목), 한국사다.
학생부 종합(서류형)은 국내 정규 고등학교 졸업(예정)자 및 동등의 학력 소지자가 지원할 수 있다. 2026년 2월 2학년 수료예정자 중 상급학교 조기입학 자격 부여자(상급학교 진학 대상자)와 검정고시 출신자, 외국 고교 졸업자도 지원 가능하다. 학생부종합평가 100%로 선발하며 수능최저학력기준을 적용하지 않는다.
학생부 종합(면접형)은 단계별 전형으로 1단계 학생부종합평가로 7배수 선발한 뒤 2단계 면접을 실시해 선발한다. 면접반영비율 30%이며 수능최저학력기준은 없다. 지원 자격은 학생부 종합(서류형)과 같다. 면접은 제시문 기반 또는 학생부 기반 면접으로 면접 유형에 따라 방식과 날짜가 다르다.
고른기회 전형은 기초생활수급자 및 차상위계층, 국가보훈대상자, 농어촌학생, 특성화고교졸업자, 특수교육대상자를 대상으로 선발한다. 단순하게 교과 성적을 정량적으로 수치화해 반영하지 않으며 학생부에 드러난 학업 관련 기록을 통해 종합적인 성취도를 판단한다.
논술전형은 국내 정규 고등학교 졸업(예정)자 및 동등의 학력 소지자를 대상으로 논술고사 90%, 학생부종합평가 10%로 선발한다. 학생부종합평가는 출결, 봉사활동, 학교폭력 관련 사항 등을 참고해 학교생활 성실도를 종합적으로 평가한다. 2026학년도 수시모집부터는 논술전형의 전체 모집 단위에 수능최저학력기준이 적용된다. 의예과를 제외한 전체 모집 단위는 국어, 수학, 영어, 사탐 또는 과탐(상위 1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내이며, 의예과는 국어, 수학, 영어, 사탐 또는 과탐(2개 과목 평균) 중 3개 영역 등급 합 4 이내다.
‘첨단분야’ 3개 학과 정원 80명 증원
한양대는 2026학년도 첨단분야 3개 학과 정원 증원이 확정됐다. 증원 인원은 80명으로 △데이터사이언스학부(20명) △미래자동차공학과(20명) △융합전자공학부(40명)이다. 수시와 정시 전형에 인원이 배분됐으며 특히 학생부종합 서류형에 큰 폭의 인원 증가가 이뤄졌다.
