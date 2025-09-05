수시로 2088명 뽑아… 학교장추천 380명, 논술전형은 468명

한국외국어대학교(총장 박정운)는 ‘학생이 성공하는 대학’을 지향하며 수요자 중심 교육혁신을 통해 미래를 주도할 글로벌 융합인재를 길러내고 있다. 개교 71주년을 넘어 ‘100년 대학’을 향한 도약을 준비 중인 한국외대는 교육과정, 학과 구조, 학습자 지원체계를 전면적으로 재정비하며 새로운 대학 모델을 구축하고 있다.
한국외대는 2025학년도부터 학부 모집 체계를 개편해 무전공 입학을 대폭 확대했다. 전체 모집 인원의 약 26%에 해당하는 835명을 무전공으로 선발해 입학 후 다양한 분야를 체험하고 스스로 전공을 선택하는 구조를 마련했다. 학생들은 전공 탐색 기회를 보장받고 진로와 적성에 맞춘 교육과정을 자율적으로 설계할 수 있다. 이와 연계해 마이크로디그리, 학습자설계융합전공 등 학생 주도 설계 기반의 맞춤형 전공 선택 시스템을 정착시키고 있다.
한국외대는 서울·글로벌 양 캠퍼스에 걸쳐 총 9개의 첨단융합학부를 운영 중이다. △Language & AI융합학부 △Social Science & AI융합학부 △Finance & AI융합학부 △AI데이터융합학부로 구성된 AI융합대학을 중심으로 △기후변화융합학부 △바이오메디컬공학부와 같은 첨단공학 기반 학부와 Culture & Technology 대학 소속 △글로벌스포츠산업학부 △디지털콘텐츠학부 △투어리즘 & 웰니스학부까지 전공 간 경계를 허무는 다학제 교육 인프라가 구축돼 있다. 특히 Language & AI융합학부는 언어 기반 인공지능 특화 교육을 중심으로 국내 유일의 언어 AI 특화 학과로 자리매김했다. 국제화를 통한 글로벌 학습 경험을 쌓을 수 있는 기회가 많은 것도 한국외대의 강점이다. 전 세계 102개국 685개 대학 및 기관과 협력 네트워크를 구축하고 있으며 복수학위·공동전공·글로벌 캠프·해외 인턴십 등 다양한 글로벌 학습 경로가 열려 있다.
한국외대 2026학년도 수시모집 주요 사항
한국외대는 2026학년도 수시모집에서 2088명을 선발한다. 전형별로는 △학교장추천전형 380명 △학생부종합전형(면접형) 475명 △학생부종합전형(SW인재) 34명 △학생부종합전형(서류형) 539명 △기회균형전형 192명 △논술전형 468명이다. 모든 전형은 중복 지원이 가능하나 기회균형전형은 별도의 지원 자격을 충족해야 한다. 동일한 전형으로 2개 이상의 모집단위에는 지원이 불가하다.
2025학년도에 신설한 대학·계열별 모집단위의 경우 2026학년도에는 정시모집에서 선발한다. 양 캠퍼스의 자유전공학부는 여전히 학생부종합전형(면접형·서류형) 및 논술전형으로 총 235명을 선발한다. 학교생활기록부 교과성적 100%로 선발하는 학교장추천전형의 모집인원은 총 380명이며 수능최저학력기준을 적용한다. 공통·일반선택과목은 등급환산점수와 원점수환산점수 중 상윗값을 적용(진로선택과목은 성취도환산점수 적용)한다. 학교폭력 조치사항이 있으면 지원이 불가하다.
학생부종합전형은 면접형, 서류형, SW인재, 기회균형전형으로 구분된다. 학생부종합전형(면접형)은 1단계 서류평가 100%로 면접대상자를 3배수 선발해 면접고사를 실시한 뒤 1단계 서류평가 50%와 2단계 면접평가 50%를 합산해 선발한다. 학생부종합전형(서류형·SW인재·기회균형)은 서류평가 100%로 합격자를 선발한다. 학교폭력 조치사항 기재 시 각 호수에 따라 전형별 총점의 1∼100% 감점 처리된다.
논술전형은 논술고사 성적 100%로 선발한다. 수능최저학력기준 충족이 무엇보다 중요하며 캠퍼스별 상세 반영 비율은 수시요강에서 확인해야 한다. 학교폭력 조치사항 기재 시 각 호수에 따라 전형별 총점의 1∼100% 감점 처리된다. 입학처 홈페이지의 논술가이드북을 통해 기출문제를 확인하고 문제유형별 특징을 미리 파악하는 것이 중요하다.
원서접수는 오는 9일부터 12일까지며 수시 주요 사항 안내는 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다. 문의 입학처
