지역인재전형은 한의예과-간호학과만 모집

대구한의대학교(총장 변창훈)는 2024년 글로컬대학30에 선정됐으며 K-MEDI 실크로드를 선도하는 글로벌 대학이다.
글로컬대학30 선정에 따라 장학금 혜택도 증가했으며 대표적으로 경산·청도·영덕 소재 고교 출신으로 만 25세 미만 학생이라면 4년(6년)간 전액 장학이 지급되는 ‘K-MEDI지역인재장학금’, 경산으로 주소지를 이전하면 재학 중 4회(6회) 100만 원을 지급하는 ‘K-MEDI지역인재학업장려금’ 외에 많은 혜택이 학생들을 기다리고 있다. 2024년 하반기 혁신캠퍼스까지 완공되며 학생들에게 더 좋은 교육 인프라와 새로운 환경을 제공하고 있다.
대구한의대의 대표적인 특화 분야인 화장품·뷰티계열 학과로는 화장품학과, 헤어메이크업디자인학과, 뷰티케어학과가 있다. 3개 학과는 올해 뷰티계열 통합모집을 실시하며(뷰티계열 외에도 자연계열, 인문계열 통합모집단위도 있음) 통합단위 소속 학과 입학생은 1학년 말 통합단위 내에서 원하는 희망학부(과)·전공을 선택할 수 있다.
2026학년도 수시모집 주요 전형 유형으로는 △학생부교과 일반전형(476명) △학생부교과 면접전형(133명) △학생부교과 기회균형전형(24명) △학생부교과 지역인재전형(132명) △학생부종합 일반전형(78명) △학생부종합 지역인재전형(41명) △실기실적 일반전형(20명) 및 △정원 외 전형을 포함해 총 985명을 모집한다. 전체 신입생의 91%를 수시모집에서 선발하며 모집인원이 가장 많은 전형은 학생부교과(일반전형)이다. 학생부 교과 성적 100%로 신입생을 선발하며 대구·경북 지역 고교생을 대상으로 하는 학생부교과(지역인재전형)도 학생부 100%(성적 80%, 출결 20%)로 선발한다.
학생부교과(면접전형) 간호학과의 경우 학생부 교과 성적 80%, 출결 20%를 반영해 1단계 선발(10배수)하고 2단계에서 교과 성적 60%, 면접 25%, 출결 15%를 반영해 최종 선발한다. 그 외 모집단위는 단계별 선발 없이 학생부 교과 성적 60%, 면접 25%, 출결 15%로 선발한다. 면접전형은 블라인드 면접으로 사전에 예상 문항을 공개하고 그 안에서만 질문이 나오기 때문에 면접에 자신이 없는 학생이라도 부담을 덜 수 있다.
학생부교과(기회균형전형)는 학생부 교과 성적 100%로 선발한다. 지원 자격은 국가보훈대상자, 만 30세 이상 만학도, 기초생활수급자 및 차상위계층, 농어촌학생 중 하나에 해당하면 된다.
학생부종합(지역인재전형)은 입학사정관 서류평가 100%로 선발하며 한의예과와 간호학과에서만 모집한다. 서류는 학생부만 반영한다. 검정고시 및 외국 고교 출신자도 종합전형으로 지원이 가능하며 학생부 대체 서식을 작성해 제출해야 한다. 실기·실적(일반전형)은 수험생의 부담을 줄여주기 위해 실기 비중을 10% 늘려 실기 90%, 교과 성적 10%로 모집한다. 실기고사는 다른 대학보다 이른 오는 18일 실시한다.
2026학년도부터 모든 전형에서 학교폭력사항을 감점 요소로 적용한다. 기재된 학교폭력조치사항 호수에 따라 교과전형에서는 최저 2점∼최대 10점 대학총점에서 감점을, 종합전형에서는 공동체역량 부분에서 감점을 시행한다. 수능최저학력기준은 한의예과, 간호학과에만 적용하며 전형별로 기준에 차이가 있으니 모집요강을 반드시 확인해야 한다. 간호학과 종합(농어촌, 기초 및 차상위계층전형)에 지원하는 경우 2개 영역 등급 합 9 이내로 완화돼 수험생 부담을 줄였다.
한의예과를 제외한 전 모집단위에서 수능 응시 과목과 상관없이 지원이 가능하며 6회 이내에서 여러 전형 간 복수 지원할 수 있다.
원서 접수는 오는 8일 9시부터 12일 18시까지이며 합격자는 11월 7일에 발표한다. 수능최저학력기준이 있는 한의예과와 간호학과는 12월 12일에 합격자를 발표할 예정이며 추가 합격자는 12월 23일까지 발표한다.
