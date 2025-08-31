“짬뽕 포장하러 중국집 갔다가”…상의 탈의한 업주에 충격

한 온라인 커뮤니티에 대구의 한 중국집에서 업주가 상의를 탈의한 채 음식을 포장하는 모습을 목격했다는 글이 올라와 논란이 되고 있다.
30일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘와 이거 정상입니까’라는 제목의 글이 올라왔다. 요식업에 종사하고 있다고 밝힌 글 작성자 A 씨는 며칠 전부터 생각났던 짬뽕을 포장 주문하기 위해 쉬는 날 동네에 있는 한 중국집에 갔다고 설명했다.
A 씨가 함께 공개한 사진에는 반바지와 양말만 착용한 남성이 상의 탈의한 채 음식을 검은 비닐봉지에 담는 모습이 담겼다. A 씨는 “매장에는 에어컨도 선풍기도 없었다”며 “포장하러 왔으니 10분 정도 더운 건 참을 수 있었다”고 당시 상황을 전했다.
그러면서 “마스크와 위생모 미착용에 슬리퍼 반바지 차림은 매번 본 모습이지만 상의까지 탈의하고 접대부터 포장 마감할 때까지(상의 탈의한 채로) 매장 테이블 닦는 게 정상이냐”고 지적했다.
이어 “사장이거나 사장의 남편으로 보인다. 수년간 이해할 수 없는 운영을 봐왔지만, 상의 탈의는 위생법 위반 아니냐? 컨디션이 안 좋아서 밥 사러 나왔다가 여기가 중국인 줄 알았다”고 황당해 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
