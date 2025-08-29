김건희, 변명 않겠다면서도 “마치 사실처럼 기사 쏟아져” 혐의 부인

윤석열 정부 내내 구설의 중심에 섰던 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 29일 구속상태로 재판에 넘겨졌다. 김건희 특검(특별검사 민중기)은 김 여사에 대한 구속 기소 후에도 금거북이, 반클리프 목걸이 등을 통한 이배용 국가교육위원회 위원장 공직 청탁, 박성근 전 국무총리 비서실장 대가성 임명 등 이른바 ‘매관매직 의혹’ 등으로 수사를 확대할 방침이다.
기소 직후 김 여사는 입장문을 통해 “어떤 경우든 변명하지 않겠다”라면서도 “마치 확정적인 사실처럼 매일 새로운 기사들이 쏟아지고 있다”고 밝혔다.
● 金, 도이치·명태균·건진법사 관련 의혹 구속기소
특검은 29일 김 여사를 자본시장법 및 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 등으로 구속기소했다. 특검은 12일 김 여사를 구속한 이후 5차례 불러 조사하는 등 혐의를 다져왔다.
김 여사는 자본시장법 위반과 관련해 2010~2012년 도이치모터스 주가조작 사건에 ‘전주’를 넘어 공모자로 가담했다는 혐의를 받는다. 특검은 도이치 주가조작 사건을 통해 김 여사가 3800여 차례 통정·이상 거래로 약 8억1000만 원의 시세 차익을 거뒀다고 결론 내렸다.
특검은 김 여사가 ‘정치브로커’ 명태균 씨로부터 2021년 6월부터 2022년 3월까지 여론조사 58회 결과를 무상 제공 받은 정치자금법 위반 혐의도 적용했다. 58회 여론조사로 김 여사가 2억7000만 원 상당의 이익을 봤다는 게 특검의 판단이다. 또 김 여사는 건진법사 전성배 씨를 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교 관련 민원 청탁을 받고 2022년 4~7월 샤넬 가방, 그라프 목걸이 등 총 8000여만 원 상당의 금품을 수수한 알선수재 혐의를 받는다.
특검은 도이치, 명태균, 건진법사 사건을 통해 김 여사가 취득한 범죄수익이 총 11억 6000만 원이라고 산정했다. 이 가운데 명 씨로부터 제공받은 무상 여론조사 대가(2억7000만원) 중 윤 전 대통령이 취득한 대가(약 1억 3000만 원)를 제외한 10억 3000만 원에 대해 기소와 함께 추징 보전도 청구했다. 특검은 윤 전 대통령이나 명 씨 등 이날 김 여사가 기소된 사건들의 공범으로 지목된 인물들에 대해선 추가 수사를 통해 추후 기소할 예정이다.
특검은 김 여사의 ‘집사’로 불리는 김예성 씨도 이날 특정경제가중처벌법상 횡령 등의 혐의로 구속기소했다. 이와 더불어 해당 사건 관련 조영탁 IMS모빌리티 대표, 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표, 모모 IMS모빌리티 이사 등 3명에 대해서도 같은 혐의로 구속영장을 청구했다.
● “변명 안하겠다” 직후 “확정 사실처럼 기사 쏟아져”
김 여사는 이날 특검의 구속기소가 결정되고 난 후 “변명하지 않겠다”는 취지의 입장문을 냈다. 김 여사는 입장문에 “가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나듯이 저 역시 저의 진실과 마음을 바라보며 이 시간을 견디겠다”며 “저는 어떠한 경우에도 변명하지 않겠다”고 했다. 하지만 입장문 말미에 “지금의 저는 스스로 아무것도 바꿀 수 없고 마치 확정적인 사실처럼 매일 새로운 기사들이 쏟아지고 있지만 이 또한 피하지 않고 잘 살피겠다”고 밝혔다. 법조계에선 “변명하지 않겠다면서, 혐의에 대해 언론 탓을 하며 변명을 한 것”이란 지적이 나왔다.
특검은 새롭게 불거진 의혹들에 집중해 추가 수사를 진행할 방침이다. 특검은 지난달 김 여사 모친 최은순 씨가 운영하는 경기 남양주시의 한 요양원을 압수수색을 진행하다 동생 김진한 씨가 사용한 것으로 추정되는 금고에서 약 650만~700만 원 상당의 10돈(약 38g) 짜리 금거북이 1개를 발견했다고 한다. 특검은 이 금거북이가 이배용 국가교육위원장 임명을 위한 대가성 여부인지 파악하기 위해 이 위원장 자택 등을 압수수색한 바 있다.
또 특검은 서울-양평고속도로 종점 변경 특혜 의혹, 공흥지구 개발 특혜 의혹, 삼부토건 주가조작 의혹 등과 관련해 아직 구체적으로 규명되지 않은 김 여사와 관련된 의혹들로 수사력을 모을 방침이다.
