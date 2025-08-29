“어묵 1개에 3000원”…‘바가지’ 논란 부산 노점, 결국 무신고 업소 고발

동아일보

어묵 1개에 3000원을 받던 부산 노점. 유튜브 채널 ‘투깝이’ 캡처
어묵 1개를 3000원에 팔아 바가지 논란이 일었던 부산의 한 관광지 노점이 무신고 업소로 밝혀져 형사고발됐다.

바가지 논란 노점 결국…

29일 부산 기장군에 따르면 최근 해동용궁사 인근에서 어묵을 파는 노점이 군의 현장점검 과정에서 무신고 업소임이 밝혀져 결국 형사 고발됐다.

어묵 1개에 3000원을 받던 이 노점은 지난 16일 한 유튜브 채널에 소개되며 ‘바가지 가격’ 논란이 일었던 곳이다.

■ 같이 팔던 핫도그도 1개에 4000원…다른 노점도 비슷

해당 유튜버는 이 노점을 찾았다가 어묵이 “3000원”이라는 답을 들었다. 유튜버가 당황하면서 “몇 개, 몇 개예요?”라며 다시 묻자 점주는 “1개 3000원”이라고 답했고 유튜버는 “아 그래요?”라며 돌아섰다. 당시 노점에서 파는 핫도그도 1개 4000원이었다.

유튜버는 “어묵이 하나에 3000원이면 너무한 거 아니냐. 저 사람 빌딩 사겠는데”라며 어이없다는 반응을 보였다. 그는 인근의 다른 가게를 찾았지만 역시 “어묵 1개에 3000원”이라는 답을 듣고 황당해했다.

■ 지자체 “바가지 요금 단속권한 없어…향후 행정지도”

바가지 요금은 지자체가 단속할 권한이 없지만, 기장군은 향후 행정 지도를 진행하겠다는 입장이다. 지자체가 단속할 수 있는 것은 상품가격을 표시하지 않거나 허위로 표시한 경우다.

기장군 관계자는 “바가지요금 근절, 가격표시제 준수 등 행정지도를 하겠다”며 “해동용궁사 입구 무신고 업소들에 대해서는 주기적으로 점검해 왔는데 다음에도 적발 시 고발하겠다”고 밝혔다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
