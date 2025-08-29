낮 최고 35도…폭염 속 곳곳 소나기

29일 금요일은 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠다. 특히 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전라권, 제주도 등 일부 지역에서는 소나기가 내릴 전망이다.
기상청은 이날 “당분간 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다”라며 “오늘과 내일 수도권과 강원내륙.산지, 충청권, 전라권, 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠다”고 예보했다.
중부지방은 대체로 흐린 가운데, 수도권과 강원 북부 내륙을 시작으로 충청권과 전라권, 제주도에 소나기가 내릴 전망이다. 예상 강수량은 인천과 경기 북부, 서해5도 지역에 5~60㎜, 서울·경기 남부 지역 5~40㎜, 강원 북부 내륙 5~60㎜, 강원 중·남부 내륙과 산지 지역 5~40㎜, 대전·세종·충남 지역과 충북 중·북부 지역에 각각 5~30㎜, 전남 동부 내륙과 전북 북동 내륙 지역 5~20㎜다. 제주도 역시 5~20㎜의 소나기가 예상된다
오전에는 전북 동부와 일부 남부 내륙을 중심으로는 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통 안전에도 각별한 주의가 요구된다.
해상에서는 서해 중부 해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으며, 해양 활동 시 안전사고에 유의해야 한다.
낮 최고기온은 30~35도를 오르내리겠다. 체감온도는 대부분 지역에서 33도 안팎, 일부 전남·경남 지역은 35도 안팎까지 오를 것으로 보인다.
주요 지역 낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 춘천 31도, 강릉 35도, 대전 33도, 대구 35도, 전주 33도, 광주 34도, 부산 33도, 제주 33도다.
댓글 0