동아일보

책 12만 권… 강동중앙도서관 내일 정식 개관

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 29일 03시 00분

28일 서울 강동구 강동중앙도서관에서 한 관계자가 자료를 정리하고 있다. 강동중앙도서관은 30일 정식 개관을 앞두고 있으며, 장서 12만 권을 갖춘 서울시 자치구 최대 규모의 인문·예술 특화 도서관이다.
#강동중앙도서관#서울시#도서관#인문·예술 특화 도서관
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
