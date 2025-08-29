본문으로 바로가기
사회
책 12만 권… 강동중앙도서관 내일 정식 개관
동아일보
업데이트
2025-08-29 03:22
2025년 8월 29일 03시 22분
입력
2025-08-29 03:00
2025년 8월 29일 03시 00분
양회성 기자
28일 서울 강동구 강동중앙도서관에서 한 관계자가 자료를 정리하고 있다. 강동중앙도서관은 30일 정식 개관을 앞두고 있으며, 장서 12만 권을 갖춘 서울시 자치구 최대 규모의 인문·예술 특화 도서관이다.
#강동중앙도서관
#서울시
#도서관
#인문·예술 특화 도서관
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
