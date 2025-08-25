‘폭염·가뭄’ 이중고 강릉…“농업용수 확보하라” 총력전

강원 강릉시가 최근 계속되는 폭염과 가뭄으로 인한 농작물 피해를 막고자 농업용수 확보에 총력전을 펼치고 있다.
25일 시에 따르면 최근 농업용수 부족 상황이 장기화 됨에 따라 사업비 12억 2000만 원을 추가로 확보해 농업인들에게 스프링클러 2231조, 양수기 142대, 소형관정 171공, 중형관정 27공을 지원했다.
또 농업 분야 대책상황실을 운영하며 현장 대응하고 있다. 6월 말부터 읍면동에 굴착기 등 장비를 지원해 물막이 공사, 송정동 하평뜰 취수보 양수 작업(수중모터 설치), 왕산면 안반데기 임시 취수보 설치 및 양수기 설치를 추진했으며, 강동면 안인진리 임시 취수보 설치, 옥계면 하상굴착 장비 지원 및 대형 관정 41건을 보수하는 등 지하수 활용을 극대화해 농업용수 공급의 안정성을 높였다.
시는 7억 원의 예산을 확보해 보광지구 용수개발사업도 추진했다. 이와 함께 구산보(보광지구), 동막저수지, 칠성저수지에서 오봉저수지 농수로에 하루 총 1만 8000㎥의 농업용수를 유입하는 등 다각적인 조치를 취하고 있다.
이 밖에도 벼와 배추 등 작물별, 시기별 맞춤형 물관리 요령 및 현장 지도로 농업인들의 안정적인 영농활동에 최선을 다하고 있다.
김경태 농정과장은 “현재까지 농작물 피해 신고는 없으며 각종 지원 사업을 지속적으로 추진해 농업용수 부족 상황에 신속하게 대응해 나가겠다“며 ”농업용수 절약을 위한 농업인들의 적극적인 협조도 절실하다“고 당부했다.
