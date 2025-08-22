“신랑이 왜 아버지랑 같이 들어와?”…결혼식 ‘동반 입장’ 두고 갑론을박

지난 19일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘신랑이 아버지와 입장했다고 욕먹었어요’라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 “지난달 결혼식을 마쳤다. 남편이 처음부터 아버지와 입장하고 싶다고 했었고 시아버님도 원하셔서 그러기로 했다”며 상황을 설명했다.
그는 “아버님이 사업도 크게 하시고 워낙 활발하신 성격이라, 남편과 나란히 입장하면서 버진로드 양쪽에 인사도 했다”며 “춤을 춘다거나 그런 건 전혀 없었다”고 말했다.
이어 “친지들은 신랑은 보통 혼자 입장하는데 같이 걸어들어오니까 보기 좋았다고 해주더라”고 전했다.
문제는 동반 입장을 두고 직장에서 뒷말이 나왔다는 것이다. A씨는 “이걸 가지고 저희 회사 사람들이 뒤에서 흉을 봤다더라”라며 “옆자리 동기가 ‘누가 아버지 활동 많이 하는 거 모를까 유난이다. 하나를 보면 열을 안다고 나이 들어서 좀 점잖게 계시지 신랑이랑 입장하는 건 살다 살다 처음 본다’는 말을 전했다”고 토로했다.
A씨는 “순간 축의금이고 뭐고 기분 나빠서 따질까 하다 제 동기가 곤란해질까 봐 참았다”며 “이게 욕먹을 행동이냐”고 의견을 구했다.
누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. “유별나다는 생각은 드는데 그걸 당사자에게 전한 동료가 더 나쁘다”, “살다 살다 아버지가 아들이랑 입장했다는 소리는 처음 본다”, “아버지 사업 크게 하셔서 질투 났나 보다”, “왜 여자만 아빠 손 붙잡고 가야 하냐. 전혀 이상하지 않고 멋지다”, “생각 있는 사람들은 ‘유쾌하네’ ‘화목한가 보다’ 하죠. 무시해라” 등 다양한 반응이 이어졌다.
