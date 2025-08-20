채상병특검 “이종호, 한강공원서 휴대전화 파손하는 장면 확보”

압수수색 이후 측근 부부와 함께 증거인멸
채상병 특별검사팀(이명현 특검)이 ‘구명 로비’ 의혹에 연루된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 측근과 함께 숨겨둔 휴대전화를 파손하고 버리는 증거 인멸 현장을 확인했다고 밝혔다.
폰 복구 작업중…허위 알리바이 메모도 발견
정민영 특검보는 20일 정례브리핑에서 “특검이 출범한 이후 이 전 대표에 대한 수사를 진행해왔고 지난달 10일 압수수색 이후 이 전 대표가 측근과 함께 한강공원에서 증거를 인멸한 사실을 확인했다”고 설명했다.
이어 “이후 특검은 이에 가담한 이 전 대표 측근 A 씨 부부 자택에 대해 다시 압수수색을 진행했고 휴대전화 여러 대를 압수했다”며 “이들 부부는 이 전 대표와 매우 가깝게 지내는 사이로 자택 압수수색 당시 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의와 관련한 알리바이를 만드는 현장도 확인했다“고 했다.
특검팀은 지난달 15일 이 전 대표와 A 씨 부부가 함께 휴대전화를 파손하는 장면을 현장에서 촬영했다고 밝혔다. 당시 현장에서 휴대전화는 연기가 날 정도로 파손 정도가 심했던 것으로 알려졌다. 특검팀은 해당 휴대전화 실물을 확보하고 복구 작업을 진행하고 있다.
A 씨 부부의 자택에서 알리바이를 만든 것과 관련해서는 “지난달 24일 금전 거래와 관련(변호사법 위반 혐의)된 허위 알리바이를 만들기 위한 메모 내용을 발견했고, 현장에서 압수했다”고 설명했다.
특검팀은 A 씨 부부를 증거인멸 혐의 피의자로 입건한 상태다. 이 전 대표의 구명로비 의혹 관련 수사도 계속 진행할 방침이다. 구명로비 의혹은 김 여사의 측근인 이 전 가 ‘멋쟁해병’ 단체대화방 멤버들과 모의해 해병대 채 상병의 부대장이던 임 전 사단장이 처벌받지 않도록 김 여사를 통해 수사에 영향력을 행사했다는 의혹이다.
한편 특검팀은 이날 오전부터 조태용 전 국가안보실장, 임기훈 전 국방비서관, 최진규 해병대 포11대대장을 소환해 조사하고 있다고 밝혔다. 오후에는 사건기록을 회수하고 박정훈 대령을 수사한 혐의를 받는 김동혁 전 국방부 검찰단장을 다시 소환해 조사한다. 조태열 전 외교부 장관은 이날 오후 2시경 특검사무실에 나와 압수물 선별 절차에 참석할 예정이다.
정 특검보는 “조 전 실장은 4번째, 임 전 비서관은 3번째 소환이며 채상병 사망사건과 관련해 대통령실의 수사·외압이 있었는지 조사하고 있다”며 “또한 임성근 전 사단장의 업무상과실치사 혐의와 관련해 당시 최진규 포11대대장을 조사 중이다. 채상병이 사망했던 당시 해병대원들에 수중수색을 지시한 경위 등에 대해 조사할 예정”이라고 말했다.
이어 “오후엔 김동혁 전 검찰단장이 6번째 조사를 받으러 다시 출석하며 1시 반부터 조사할 예정”이라며 “어제 조사를 진행했던 유재은 전 국방부 법무관리관은 21일 오전 10시부터 다시 조사할 것”이라고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
