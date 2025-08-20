“김기현 당대표 중앙 오더니까 지지… 통일교 교인 집단 입당해 당선 도와”

[3대 특검 수사]
김건희특검, 前간부 진술-문자 확보
‘신규 당원 1만-기존 2만명’ 숫자 적혀
“국힘 압수수색 영장 재청구 검토”
김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 통일교 전직 간부로부터 “통일교 교인을 집단으로 국민의힘에 입당하도록 지원해 2023년 국민의힘 당 대표 선거에서 김기현 의원의 당선을 도왔다”는 취지의 진술을 확보해 수사 중인 것으로 19일 파악됐다. 특검은 국민의힘 반발로 착수하지 못한 당사 압수수색을 통해 앞서 확보한 통일교 교인 명단과 당원 명부를 대조한다는 방침이다.
19일 법조계에 따르면 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)은 최근 특검 조사에서 “(2023년 국민의힘 당 대표 선거 당시) 권성동 의원이 당 대표 후보 출마를 포기하자 건진법사 전성배 씨와 함께 김기현 의원의 당 대표 당선을 도왔다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 앞서 특검은 윤 전 본부장이 2022년 11월 전 씨에게 “전당대회에 (동원해야 할 당원 등이) 어느 정도 규모로 필요한가요”라는 내용의 문자메시지와, “3개월 이상 당비 납부한 권리당원 1만 명 이상을 동원하라”는 취지로 전 씨가 보낸 문자메시지 등을 확보했다.
특검은 통일교 측이 애초 권 의원을 당선시키려고 지원하려 했지만 2023년 1월 초 권 의원이 당대표 선거 불출마를 선언하자 지원 후보를 김기현 의원으로 바꾼 게 아닌지 의심하고 있다.
특검은 윤 전 본부장의 진술을 뒷받침할 물증도 확보했다. 특검이 확보한 윤 전 본부장과 전 씨 문자메시지 내역에 따르면 윤 전 본부장은 2023년 2월 전 씨에게 “김기현 의원은 우리(통일교) 행사에 한 번도 참석하지 않았고 우리를 좋아하지 않는 것으로 알고 있다. (하지만) 중앙 오더(지시)니, 열심히 지지하고 활동하겠다”고 보냈다. 특검은 또 같은 시기 윤 전 본부장이 전 씨에게 “(김건희) 여사님께 보내달라”며 “2024년 총선 승리를 위해 약속드린 대로 조직적으로 최선을 다하고 있다. 개인 입당은 물론 대선처럼 조직(교회, 사단법인) 등도 비밀리에 협조하고 있다”고 보낸 문자메시지도 확보했다. 여기엔 ‘신규 입당원 1만10명, 기존 당원 2만1250명’ 등 구체적인 당원 숫자도 적혀 있었다고 한다.
특검은 이 같은 의혹을 확인하기 위해 국민의힘 당원 명부를 통일교 교인 명단과 대조해야 한다고 보고 있다. 특검 관계자는 이날 “압수수색 영장 기한 내 국민의힘과 협의 노력을 계속 진행해 볼 생각”이라며 “20일 영장이 만료되면 영장 재청구를 포함해 여러 가지 방식을 모색할 것”이라고 말했다. 앞서 특검은 13일 중앙당사에 대한 압수수색 영장 집행에 나섰지만 국민의힘이 맞서면서 15시간 가까이 대치하다 중단했다.
