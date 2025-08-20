동아일보

‘UN’ 출신 최정원, 스토킹 입건… 흉기들고 여성 집 찾아간 혐의

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

그룹 유엔(UN)으로 활동하던 가수 출신 배우 최정원 씨(사진)가 평소 알고 지내던 일반인 여성의 집에 흉기를 들고 찾아간 혐의로 경찰 조사를 받았다. 법원은 “스토킹 행위가 지속적, 반복적으로 행해지는 걸 예방할 필요가 있다”며 긴급응급조치를 승인했다. 피해자 주거지 100m 이내 접근 등을 금지하는 조치다.

서울 중부경찰서는 19일 최 씨를 스토킹 범죄 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 입건하고 조사했다고 밝혔다. 최 씨는 16일 피해자의 집에 찾아가 위협적인 행동을 한 것으로 전해졌다. 피해자의 신고를 받은 경찰은 법원에 최 씨에 대한 긴급응급조치를 신청했다.

최 씨는 경찰 조사에서 “교제하던 여성에게 헤어지자고 말해 서로 다툼이 있었다”며 “집 안에 있던 흉기를 들지 않았고 자해를 암시한 게 와전된 것”이라고 해명했다.

최근 스토킹 범죄가 잇따르면서 검찰은 피해자 보호를 위한 절차별 관리 방안을 시행하고 있다. 사건 발생 초기부터 피해자 진술을 토대로 잠정 조치를 취해 더 큰 피해를 사전에 예방하자는 취지다.

#스토킹#피해자 보호#긴급응급조치
정서영 기자 cero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0