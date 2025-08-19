경찰 ‘의령 나들목 끼임 사망 사고’ 포스코이앤씨 압수수색

지난달 경남 의령군 고속도로 건설 현장에서 60대 작업자가 천공기에 끼여 숨진 이른바 ‘의령 나들목 끼임 사망사고’와 관련해 경찰과 고용노동부가 시공사 포스코이앤씨를 압수수색했다. 포스코이앤씨가 시공을 맡은 현장에서는 올해 들어서만 4명이 목숨을 잃었다.
경남경찰청 형사기동대와 고용노동부 창원지청은 19일 오전 9시경부터 인천 송도의 포스코이앤씨 본사와 경남 의령군 현장사무소를 동시에 압수수색했다. 경찰과 노동부는 수사관과 근로감독관 등 50여 명을 투입해 함양~울산고속도로 의령 나들목 공사 현장에서 발생한 사고의 원인을 밝히기 위한 시공·안전관리 관련 자료를 확보하는 데 주력했다.
사고는 지난달 28일 발생했다. 포스코이앤씨가 시공 중인 함양~울산고속도로 의령나들목 공사 현장에서 사면 보강작업을 하던 60대 근로자가 천공기에 끼여 숨졌다. 작업자는 기계 근처에서 일하다가 착용한 추락방지용 안전띠 고리가 천공기에 감기면서 변을 당한 것으로 조사됐다. 경찰은 사고 직후 포스코이앤씨 현장소장 등 2명을 업무상과실치사 혐의로 입건했다. 노동부도 중대재해처벌법 위반 혐의로 정희민 전 포스코이앤씨 사장, 산업안전보건법 위반 혐의로 현장소장을 각각 입건한 상태다.
경찰과 노동부는 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석해 수사를 확대할 방침이다. 노동부는 “이번 압수수색을 통해 끼임 사고 예방을 위한 방호 장치와 안전 수칙 준수 여부를 철저히 확인하고, 해당 건설사에서 반복적으로 중대재해가 발생하는 구조적 원인을 면밀히 살펴보겠다”고 밝혔다.
포스코이앤씨는 올 들어서만 여러 현장에서 인명사고가 잇따랐다. 지난 1월에는 경남 김해 아파트 신축 현장에서 추락사고가 발생했고, 4월에는 경기 광명 신안산선 건설현장에서 붕괴 사고와 함께 대구 주상복합 신축 현장에서 또다시 추락사고가 일어났다. 이어 7월 의령 고속도로 공사장에서 이번 천공기 끼임 사고가 발생했다. 이달 4일에는 경기 광명시 현장에서 양수기를 점검하던 미얀마 국적 근로자가 감전돼 의식을 잃었으나, 다행히 8일 만에 의식을 회복했다.
