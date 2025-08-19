특검, 한덕수 오늘 소환… ‘내란 가담-방조, 사후 계엄선포문 은폐 혐의’ 등 조사

[김건희 구속후 2차 소환]
계엄해제 표결 방해 관여 의혹도… 혐의 계속 부인땐 구속영장 검토
이상민 조사 마친 특검, 조만간 기소
尹, 재판 5회째 불출석… 궐석 진행
내란 특검(특별검사 조은석)이 19일 오전 한덕수 전 국무총리(사진)를 피의자 신분으로 불러 조사한다. 특검은 한 전 총리의 내란 가담과 방조, 위증 등의 혐의를 조사하면서 한 전 총리가 객관적인 물증에도 혐의를 부인하면 구속영장을 청구하는 방안도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
박지영 특검보는 18일 “비상계엄 선포부터 계엄 해제를 전후로 대통령의 제1 보좌기관이자 국무회의 부의장인 국무총리의 역할, 헌법적 책무가 형사적 책임과 어떻게 연결될 수 있을 것인지가 조사 대상”이라고 한 전 총리의 혐의 등에 대해 설명했다.
한 전 총리는 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 전후 열린 국무회의 부의장으로서 계엄의 위법성을 인지하고도 이를 묵인, 방조해 위법한 비상계엄에 가담했다는 혐의를 받고 있다.
‘사후 계엄 선포문’을 작성하고 은폐하는 과정에 관여한 게 아닌지 등 허위 공문서 작성 및 행사 혐의에 대해서도 조사한다. 특검은 윤석열 전 대통령과 한 전 총리, 강의구 전 대통령 부속실장 등이 공모해 계엄 선포 당시에는 존재하지 않았던 ‘사후 계엄 선포문’을 만들었다고 보고 있다. 계엄 선포 이후 국무총리와 관계 국무위원이 서명한 문건이 없어 계엄에 절차적 하자가 있다는 문제점을 인지한 강 전 실장이 한 전 총리로부터 계엄 당일 국무위원들에게 배부된 문건을 넘겨받아 새로 제작한 표지를 덧붙였고, 이 표지에 한 전 총리 등의 서명을 받아 기존에 없던 문건을 새로 만들어냈다는 게 특검의 판단이다.
이와 관련해 한 전 총리는 “계엄 선포문을 받은 줄도 몰랐다”는 취지로 해명해 왔다. 하지만 특검이 확보한 대통령실 대접견실 폐쇄회로(CC)TV에는 한 전 총리가 다른 국무위원들 자리에 놓여 있는 계엄 문건뿐만 아니라 접견실에 남아 있던 문건까지 모두 챙겨 나오는 장면이 담긴 것으로 전해졌다.
이날 특검이 한 전 총리를 상대로 국회의 계엄 해제 표결 방해에 관여했다는 의혹에 대해 조사할 가능성도 있다. 특검은 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 계엄 선포 직후 홍철호 전 대통령정무수석비서관과 한 전 총리, 윤 전 대통령과 연달아 통화한 사실을 파악했다. 특검은 내란중요임무종사 혐의 등으로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관을 18일 불러 조사했으며 조만간 기소한다는 방침인 것으로 전해졌다.
한편 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)가 18일 진행한 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판은 피고인이 없는 궐석재판으로 진행됐다. 윤 전 대통령은 지난달 10일 재구속된 이후 열린 다섯 번의 재판에 모두 불출석했다.
