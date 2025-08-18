예스24·SGI 이어 웰컴금융에도 해킹 공격…대부업체 내부정보 유출 확인

웰컴금융그룹이 랜섬웨어 공격을 받아 계열사 대부업체의 내부 정보가 유출됐다. 앞서 예스24와 SGI서울보증 등 금융회사들이 연이어 해킹 공격을 받으며 금융권 사이버 보안 우려가 커지고 있다.
18일 금융권에 따르면 웰컴금융그룹 계열사인 대부업체 웰릭스에프앤아이대부는 최근 해외 해커 조직으로부터 랜섬웨어 공격을 당했다. 웰릭스에프앤아이대부는 해킹 공격에 따른 고객 개인정보 유출 여부 등을 확인 중이다. 또 웰컴금융그룹은 해당 대부업체 외 다른 계열사에도 해킹 피해가 있는지 점검하고 있다.
웰컴금융그룹 관계자는 “그룹 내 대부업체가 공격받았고 내부 정보가 일부 유출된 것은 확인이 된다. 처리 방안을 논의 중”이라고 말했다. 랜섬웨어는 해커가 사용자의 컴퓨터 시스템을 암호화한 뒤 금전적 대가 등을 요구하기 위해 사용하는 악성 프로그램이다. 해커들은 감염된 파일을 정상으로 되돌려주는 대가로 금전을 요구한다.
한 러시아계 해커 조직은 다크웹을 통해 이번 해킹이 자신들 소행이라고 주장했다. 이 조직은 “웰컴금융의 모든 고객 데이터베이스를 갖고 있다”며 “고객 이름과 생년월일, 자택·사무실 주소, 계좌, 이메일 등 수많은 정보가 있다”고 밝혔다. 그러면서 “웰컴금융그룹은 중요한 정보를 보호하는 데 무책임했다”며 내부 문서로 추정되는 자료들을 예시로 게시했다. 웰컴금융그룹은 해커 조직이 예시로 내놓은 문서들이 고객 정보가 아니라 회의 자료 등 서류인 것으로 파악하고 있다. 하지만 대부업체 고객 정보 유출이 확인되면 파장이 상당할 것이라는 전망도 나온다.
웰컴금융그룹은 핵심 계열사인 웰컴저축은행에서는 현재까지 피해가 발생하지 않았다고 선을 그었다. 웰컴금융그룹 관계자는 “저축은행 서버는 다른 계열사와 분리돼 있어 은행 고객 정보는 안전하다”고 말했다.
국내 금융회사를 대상으로 해킹 공격이 잇따라 발생하면서 보안 대책이 강화돼야 한다는 목소리가 나온다. 지난달 SGI서울보증도 랜섬웨어 해킹 공격을 받아 시스템 장애가 발생한 지 사흘 만인 지난달 17일이 되어서야 전산시스템이 복구됐다.
