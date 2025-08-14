‘더 센 비만치료제’ 마운자로, 출시…21일부터 환자 처방

글로벌 제약기업 한국릴리는 비만 치료제 ‘마운자로’(성분명 터제파타이드)를 14일 국내 출시했다고 이날 밝혔다.
회사에 따르면 릴리와 공급 계약을 체결한 의약품 유통업체는 오는 20일부터 마운자로의 유통을 시작할 예정이다.
빠르면 오는 21일부터 각 의료기관에서 환자들에게 처방을 시작할 수 있을 것으로 예상된다.
다만 상급종합병원의 경우 각 기관의 약사위원회(DC)를 통과해야 하므로 추가적인 시간이 소요될 수 있다.
GIP(포도당 의존성 인슐린 분비 촉진 폴리펩티드)·GLP-1 이중효능제인 마운자로는 국내에서 비만 치료 및 2형 당뇨병 치료 목적으로 허가됐다. 앞선 72주 투여 임상시험 결과 체중이 최대 22.5% 감소했다. 이 약은 주 1회 투여로 GIP 수용체 및 GLP-1 수용체에 선택적으로 결합해 활성화하도록 설계된 주사제다. 인슐린 분비 촉진, 인슐린 민감도 개선, 글루카곤 농도 감소를 통한 혈당 강하, 위 배출 지연을 통한 음식 섭취 감소 및 체중 감소에 도움을 준다.
한국릴리는 “마운자로를 필요로 하는 국내 2형 당뇨병 및 비만 환자분들께 치료제를 가장 빠르고 지속 가능한 방식으로 공급할 수 있도록 계속해서 최선을 다할 것”이라고 말했다.
