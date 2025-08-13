“꽃-커튼 장식만 9000만원” 신라호텔 웨딩 명세서 공개한 유튜버

구독자 68만 명을 보유한 유튜버 김습습(본명 김채원)이 지난 5월 서울 신라호텔에서 올린 결혼식의 실제 비용을 공개해 화제가 되고 있다.
김습습은 지난 3일 자신의 유튜브 채널에 ‘신라호텔 결혼식, 하고 싶은 거 다 했더니 N억? 호텔웨딩 실제 비용 최초 공개’라는 제목의 영상을 올리고 예식 준비와 진행 과정에서 발생한 구체적인 금액을 밝혀, 호텔웨딩을 고민하는 예비부부들에게 현실적인 정보를 전했다.
■ 꽃 장식만 6100만 원…공간 꾸미기에 총 8860만 원 지출
예식 장소는 유명 연예인과 재계 인사들이 결혼식을 올린 신라호텔 다이너스티홀이었다. 그는 “메리어트 강남과 신라호텔 두 곳을 투어를 한 후 신라호텔로 결정했다“고 말했다.
대관료 자체는 비교적 비싸지 않다고 평했다. 그러나 공간을 결혼식장으로 꾸미는 데 필요한 각종 ‘추가 비용’이 만만치 않다고 덧붙였다. 플라워 장식, 빔프로젝터, 커튼, 샹들리에, 웨딩 무대, 연주단, 웨딩케이크 등이 모두 별도 비용이다.
꽃 장식은 기본 3000만 원대부터 시작해 평균 6000만~7000만 원, 많게는 1억 원까지 든다고 한다.
김습습은 “최대한 사용하지 않는 장소엔 꽃을 줄이고, 임팩트를 주고 싶은 곳에만 넣었다”며 6100만 원을 꽃 장식에 썼고, 커튼 등 공간 장식 추가 비용까지 합쳐 총 8860만 원을 지출했다고 밝혔다.
■ 하객 433명 식대만 9000만 원…총 예식장 비용 약 2억 원
식대는 1인당 20만 원부터 시작하며, 그는 프렌치 코스(20만 원)에 웨딩국수(1만 원)를 추가해 1인당 21만 원으로 진행했다.
하객은 총 433명으로, 샴페인 1병, 와인 64병, 음료 36개, 오렌지주스 5개를 더해 식대만 약 9000만 원이 나왔다. 예식장 사용료와 장식, 식대를 합친 금액은 1억9693만962원으로, 약 2억 원에 달했다.
■ “드레스·답례품 포함 전체 결혼식 비용 3억 원”
김습습은 “처음 견적보다 약 7000만 원이 초과됐다. 최소 비용으로 꽃 장식을 빼도 1억 중후반은 든다”며 “드레스·답례품 등을 포함해 결혼식 전체에 약 3억 원을 썼다”고 밝혔다. 이어 그는 “자랑이 아니라, 호텔 예식을 고려하는 분들에게 참고가 되길 바란다”고 말했다.
해당 영상을 본 누리꾼들은 “실질적인 정보를 알려줘서 고맙다”, “추가 비용이 어느정도까지 드는지 감이 안 잡혔는데 도움이 많이 된다” 등의 반응을 보였다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0