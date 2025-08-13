동아일보

이춘석에 ‘주식계좌 대여 의혹’ 보좌관 연이틀 조사

  동아일보

  • 입력 2025년 8월 13일 03시 00분

경찰 “李휴대전화 여러개 포렌식”
다른 의원 차명 주식 여부도 조사

차명 주식거래 의혹을 받는 이춘석 의원. 2025.8.5.뉴스1
무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사하는 경찰이 보좌관 차모 씨를 11, 12일 연이틀 소환 조사했다. 경찰은 압수수색 과정에서 이 의원 등의 휴대전화 여러 대를 확보해 포렌식을 진행 중인 것으로도 확인됐다.

12일 이 의원 의혹을 수사 중인 서울경찰청 금융범죄수사대 전담수사팀은 “11일 압수수색 영장 집행 이후 고발된 (차) 보좌관 및 의원실 관계자 등 8명을 조사하는 한편 확보된 압수물 및 차명 주식 거래 의혹과 관련된 증권계좌 분석 등을 진행하고 있다”고 밝혔다. 경찰은 차 씨를 11일 오후 7시부터 6시간가량 조사했고, 12일에도 오후 7시경부터 추가 조사했다. 이 의원에게 주식 계좌를 빌려줬다는 의혹을 받는 차 씨는 이 사건의 핵심 피의자다. 경찰은 최근 이 의원과 차 씨를 출국금지 조치했다.

경찰은 이 의원 등으로부터 주식을 거래했던 휴대전화를 포함해 복수의 휴대전화를 압수한 뒤 포렌식을 진행 중인 것으로도 파악됐다. 주식 거래 과정이 언론에 포착된 만큼, 휴대전화 포렌식 결과가 혐의 입증 과정에 중요한 단서가 될 것으로 전망된다.

이 의원에 대해선 자본시장법, 금융실명법, 이해충돌방지법 등 혐의로 5건의 고발장이 접수됐다. 경찰은 이 의원과도 소환조사 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.

전남혁 기자 forward@donga.com
이수연 기자 lotus@donga.com
