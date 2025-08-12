영남이공대, 혁신지원사업평가서 S등급

전국 118개 전문대 대상 실시
영남이공대는 최근 교육부와 한국연구재단이 실시한 ‘2025년 전문대학 혁신지원사업 성과 평가’에서 최고 등급인 S등급을 획득했다고 11일 밝혔다.
이번 평가는 혁신지원사업에 참여한 전국 118개 전문대를 대상으로 진행했다. 영남이공대는 교육혁신 전략과 사업 추진 실적, 자체 성과관리 등 모든 평가 영역에서 S등급을 받았다.
이 대학은 특히 지역 미래산업 수요를 반영한 교육혁신 전략과 체계적 이행으로 높은 평가를 받았다. 교육혁신 전략 수립에 따른 이행 실적 및 계획 부분에서는 창의 융합 교육 실현 및 환경 구축과 관련 교육과정 개발 등 학생 중심의 교육을 강화해 좋은 점수를 얻었다.
또 대학 발전 계획에 따른 성과관리 체계를 확립하고, 사업 프로그램의 유지와 확대, 폐지를 성과 분석에 따라 결정하는 등 실행력을 입증했다. 산학협력 분야에서는 산학 공동연구, 취업 연계, 기업 간담회 등 산업체 맞춤형 인재 양성을 추진했으며, 지역사회 공헌 활동과 대학 간 협력도 활발하게 추진한 부분이 주요했다는 평이다.
이재용 영남이공대 총장은 “이번 평가는 우리 대학 모든 구성원이 함께 만들어낸 결과로 대학의 혁신과 노력을 인정받았다는 증거”라며 “앞으로 미래산업 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 교육체계를 더욱 고도화해 지역산업과 사회가 요구하는 실무형 인재 양성에 앞장서겠다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
