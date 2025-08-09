“日여자는 신혼집 요구 안해” 韓남성들 맞선보러 일본간다

일본 여성과 결혼하기 위해 1000만 원 가까운 맞선 비용을 내는 한국 남성이 많아지고 있다는 일본 현지 매체 보도가 나왔다.
7일 일본의 방송사 TBS는 한국인 남성이 일본에서 현지 여성과 결혼을 원하는 경우가 늘고 있다며 일본 여성과 맞선을 보는 과정을 소개했다.
방송에서 30대 한국 남성 A 씨는 한국 비행지 제조 회사에 근무하면서 일본 여성과의 결혼을 위해 일본을 오가고 있다고 했다.
A 씨는 결혼을 위해 일본어를 공부했고 여성을 만나는 자리에서 일본어로 자신을 소개하기도 했다.
A 씨는 일본 여성과의 결혼을 위해 주선 비용으로만 약 100만 엔(약 942만 원)을 냈다.
A 씨는 방송에서 “한국에서 남자가 집을 마련하는 게 당연시 되면서 경제적으로 쉽지 않다”며 “일본 여성은 남성에게 금전적 부담을 요구하는 게 크지 않다고 생각해 배우자로 선택하고자 나선 것”이라고 했다.
TBS는 일본 국제결혼 전문 상담소에 한국인 남성들의 결혼 문의가 8000여 건 정도라고 보도했다. 해당 업체 대표는 “한국인 남성은 한국에서의 결혼은 포기했다”라며 “한국 결혼 문화의 가장 큰 벽은 남성들이 금전적 부담을 지는 것”이라고 설명했다.
이 업체는 “일본 여성도 한국 남성과의 결혼을 긍정적으로 생각한다”며 “앞으로 한일 국제 결혼을 찾는 사람들은 더 많아질 것”이라고 했다.
