25일 법조계에 따르면 수원지법 제3행정부(부장판사 김은구)는 A 군 측이 C 중학교 교장을 상대로 낸 재취학 취소처분 취소 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.A 군은 2022년 충남 천안시 한 중학교를 다니던 중 출석일수 미달로 유예(교육받을 의무를 다음 학년도까지 보류) 처리됐다.B 씨는 C 학교에 아들의 재취학 신청을 했고, 학교는 이들 모자와 면담한 뒤 재취학을 허가했다.개학 후인 2023년 3월 7일 C 중학교 교사 2명은 A 군 주소지에 방문해 실제 이들 모자가 거주하는지 조사했다.그 결과 ‘A 군은 부모와 함께 살고 있지 않고 위장 전입했음이 확인됐으므로 재취학을 취소됐음을 알린다’는 내용을 ‘e알리미 서비스’로 B 씨에게 통지했다.김 부장판사는 “행정처분은 법령에 특별한 규정이 없는 한 문서로 해야 하는데 피고는 문서가 아니라 전자적 형식으로 이 사건을 통지했다”고 설명했다.(수원=뉴스1)