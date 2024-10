ⓒ News1 DB

경기 부천 원미경찰서는 의료법 위반 혐의로 30대 간호조무사 A 씨와 60대 의사 B 씨를 불구속 상태로 검찰에 송치했다고 29일 밝혔다.A 씨는 지난 2022년 9월부터 2023년 1월까지 5차례에 걸쳐 지인 30대 C 씨가 운영하는 부천 태닝 숍 등지에서 불법 의료 행위를 한 혐의를 받고 있다.또 A 씨는 C 씨에게 스테로이드가 함유된 피부 미용 목적의 ‘신데렐라 주사’도 투여한 것으로 파악됐다.이 과정에서 B 씨는 관리·감독 없이 카카오톡을 이용해 A 씨의 불법 의료 행위를 허가한 것으로 드러났다.A.B 씨의 범행은 C 씨가 지난 4월 경찰서에 고소장을 접수하면서 알려졌다. C 씨는 A 씨의 불법 의료 행위로 부작용 등을 겪자, 이들을 고소한 것으로 전해진다.한편 C 씨는 또 A 씨가 수술 중 자기 몸을 불법 촬영했다고 주장하며 경찰 수사를 의뢰하는 고소장도 제출했다.그러나 경찰은 수사 과정에서 A 씨의 핸드폰 등에서 확인된 불법 촬영물은 없다고 보고, 해당 사안은 종결한 상태다.(부천=뉴스1)