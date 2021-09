한수모의고사와 레드불 협업, ‘한수X레드불 파이널 OFF 스페셜 패키지’ 콜라보 출시

수능 국어 콘텐츠 전문 기업 한국교육평가인증의 ‘한수모의고사’와 세계 1위 에너지 드링크 ‘레드불’이 협업해 ‘한수X레드불 파이널 OFF 스페셜 패키지’를 출시했다고 3일 밝혔다.이번 콜라보레이션은 ‘레드불과 함께 한 수 위로 날아올라’라는 콘셉트로, 9월 모의고사가 끝난 시점까지 코로나19의 장기화로 인해 열악한 환경 속에 지쳐있는 수험생들에 대한 응원의 메시지를 담고 있다. ‘목표에 한 발짝 다가서게 한다’는 한수모의고사의 모토와 ‘날개를 펼쳐준다’는 레드불의 모토가 같은 맥락을 이뤄 이번 협업이 진행되었다고 밝혔다.협업 제품은 6월, 9월 평가원 모의고사를 실시간으로 반영한 2022학년도 대학수학능력시험 국어 영역 대비 한수모의고사 파이널 OFF의 4회차 커버와 레드불x한수 스페셜 에디션 패키지(캔 2입)이다. 두 제품이 포함되어 있는 ‘한수x레드불 파이널 OFF 스페셜 패키지’는 현재 한수모의고사 홈페이지를 통해 추가 한정 판매를 진행 중이다.한수모의고사 관계자는 “실전 대비 한수모의고사와 프리미엄 에너지 드링크 레드불을 통해 수험생들이 최상의 컨디션과 집중력을 유지하고, 실전에서 목표하는 바를 이뤄 꿈의 날개를 펼치고 일상의 활력을 되찾기를 바란다”고 전했다.한편 2022학년도 한수모의고사 파이널 OFF 12회분은 8월 17일 1회차를 시작으로 12주간 매주 한 회차씩 출시된다. 레드불과 한수모의고사가 콜라보한 리미티드 에디션 파이널 OFF 4회차는 오는 9월 7일 선보이게 될 예정이다. 자세한 내용은 한수 홈페이지 공지사항에서 확인 할 수 있다.