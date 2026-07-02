與, ‘정청래 고향’서 전대 경선 시작 논란…전준위 “의결대로”

내달 1일 충청권 이어 부울경-대구·경북
공천잡음 호남-서울시장 패배 수도권 순
김민석측 “형평성 어긋나”…전준위 “관례 따른것”
순회 경선 일정 최고위서 최종 결정 예정
더불어민주당 전당대회준비위원회(전준위)가 2일 전당대회 순회 경선 일정 논란에 대해 “현재로서는 의결된 대로 가는 것”이라고 선을 그었다. 당권 주자인 김민석 전 국무총리 측에서 전준위가 정한 경선 일정이 형평성에 어긋난다고 문제 제기를 했지만 시일이 촉박하다는 이유로 받아들이지 않은 것.
전준위 대변인을 맡은 이연희 의원은 이날 국회에서 열린 2차 회의 후 기자들과 만나 정청래 전 대표의 고향인 충청권에서부터 순회 경선을 시작하는 것에 대해 “관례에 따랐고 시일이 촉박하기 때문에 실무진이 안을 올렸으며 각자 의견을 개진해 다수 의견이 나온 안으로 결정했다”고 설명했다.
전준위는 지난달 30일 1차 회의에서 다음 달 1일 충남·충북·대전·세종을 시작으로 부울경(부산·울산·경남)과 대구·경북 등을 거쳐 15일 전북·전남광주, 16일 경기·서울 순으로 순회 경선을 거친 후 17일 대전에서 최종 당선자를 가리는 안으로 일정을 확정했다. 이에 강득구, 황명선 최고위원은 1일 비공개 최고위원회의에서 “호남과 수도권 경선을 뒤에 하는 것은 정 전 대표에게만 유리한 일정”이라고 지적한 것으로 전해졌다. 전북도지사 공천 잡음과 서울시장 선거 패배로 6·3 지방선거 책임론이 불거진 호남과 수도권 경선을 먼저 진행할 경우 김 전 총리 측이 초반에 유리한 고지를 점할 수 있다는 판단인 것으로 보인다.
하지만 전준위에서는 호남과 수도권 경선은 2022, 2025년 전당대회에서 마지막 순서였고 2024년 전당대회에서도 후순위였던 것을 고려할 때 해당 지역 경선을 먼저 하는 것이 오히려 형평성에 어긋난다는 지적이 나왔다고 한다. 일부 전준위원들은 “충청에서 시작한다고 해서 정 전 대표에게 유리한 측면이 전혀 없다”고 했지만 일부는 “정 전 대표의 고향인 충청에서 경선을 시작해 충청에서 전당대회를 끝내는 것은 특정 후보에게 유리한 측면이 있다”고 맞서며 결론을 내리지 못했다.
이에 전준위는 장소 대관과 지역별 일정 등을 고려해 최대한 현행 일정을 유지하되 당권 주자별로 의견을 별도로 청취한 뒤 최고위에서 순회 경선 일정을 최종 결정하는 것으로 가닥을 잡은 것으로 전해졌다. 김 전 총리 측은 “최고위에서 최종 결정을 내리는 만큼 일단 논의 상황을 지켜볼 것”이라고 했다.
전준위는 1인 1표제 가중치 부여와 결선투표에서의 선호투표 적용 여부 등에 대한 논의를 이어갈 예정이다.
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