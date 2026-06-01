李 “트럼프 ‘이젠 북한 문제에도 관심 가질 때 됐다’고 말해”

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[李대통령 순방 결과 브리핑]
“北과 대화할 방법 못찾은 트럼프… 답답함 토로하며 방법 뭐냐 물어
다른 나라 대하는 방식은 안된다 해… 제재와 압박은 효과 없다고 설명”
핵동결 시작으로 단계적 접근 공감

G7서 악수하는 李-트럼프 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지 시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 현장에서 만나 악수하고 있다. 이 대통령은 19일 청와대 춘추관에서 브리핑을 열어 트럼프 대통령이 “북한 문제에 대해서도 관심을 가져야 할 때가 됐다”고 말해 “지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다”고 답했다고 밝혔다. 백악관 제공
G7서 악수하는 李-트럼프 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지 시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 현장에서 만나 악수하고 있다. 이 대통령은 19일 청와대 춘추관에서 브리핑을 열어 트럼프 대통령이 “북한 문제에 대해서도 관심을 가져야 할 때가 됐다”고 말해 “지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다”고 답했다고 밝혔다. 백악관 제공
이재명 대통령은 19일 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 만난 도널드 트럼프 미국 대통령이 “북한이 핵 무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 했는데 못 해서 아쉽다”고 말했다고 전했다. 사실상 북한의 핵 보유를 인정하면서 북한 비핵화의 어려움을 토로한 것으로 해석된다.

이 대통령은 “지금 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다는 점을 분명히 말했다”며 “미국이 좀 북한이 공감할 수 있는 현실적인 안을 내면 좋겠다고 (트럼프 대통령에게) 말씀드렸다”고 했다. 중동 전쟁에 이어 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대화에 의지를 보인 만큼 ‘핵 동결’을 시작으로 한 미국의 협상안을 구체화해 북-미 대화를 재개하자고 제안한 것이다.

● 트럼프 “北 현실적으로 핵무기 보유”, 李 “미국이 현실적 안 내자”

유럽 순방을 마치고 전날 귀국한 이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 직접 순방 성과 브리핑을 갖고 “트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 찍은 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다고 이야기하면서 ‘이젠 북한 문제에도 관심을 가져야 될 때가 됐다’고 말했다”고 전했다. 중동 전쟁이 마무리 단계로 접어든 가운데 트럼프 대통령이 북한 문제를 다음 외교 과제로 염두에 두고 있음을 시사한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 “그런데 (트럼프 대통령은) 해결 방안이 마땅치 않다는 생각을 가지고 계셨고 그게 고민이었던 것으로 보인다”며 “대화할 방법을 못 찾아서 답답함을 토로하며 방법이 무엇이냐 묻기도 했다”고 말했다.

이어 이 대통령은 “지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다는 점을 분명히 말씀드렸다”며 “(트럼프 대통령) 본인도 동의를 했다”고 했다. 이란과 같은 군사적 조치나 제재 압박 대신 이 대통령이 지난해 공식화한 3단계 비핵화 구상인 ‘중단-축소-폐기’ 등 단계적 비핵화 방안이 필요하다고 강조한 것.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 “지금과 같은 방식으로는 해결되지 않고, 제재와 압박은 효과가 없다”고 설명했다. 또 “북한은 이미 50∼60개 정도 핵무기를 갖고 있는 것 같고 1년에 10∼20개 정도 핵무기를 만들 수 있는 핵물질을 계속 생산해 내고 있다”며 “단계별로 목표를 나눠서 접근하자고 제안했다”고 했다. 이에 트럼프 대통령은 “하나의 방법일 수 있겠다. 충분히 고민해 보겠다”고 말했다고 이 대통령은 전했다.

다만 북한이 G7 공동성명에 담긴 비핵화 목표 재확인에 대해 반발하면서 대화를 거부하고 있는 데 대해 이 대통령은 “북한은 핵 보유를 인정해야 대화하겠다고 하고 또 국제사회 입장에서는 비핵화를 포기할 수 없는데, 이러니 대화 자체가 되지 않는다”고 지적했다.

그러면서 “미국과 북한이 대화할 수 있는 유일한 상대라고 보여, 미국이 현실적인 안을 내면 좋겠다고 말씀드렸다”며 “무조건 비핵화를 외치면서 해봐야 아무런 진척이 없다. 수십 년 동안 안 됐다”고 말했다.

이 대통령은 이번 순방에서 내년 방한하는 레오 14세 교황에게 방북을 제안한 데 대해선 “방한의 계기에 비무장지대(DMZ) 방문을 포함해서 가급적이면 북한 방문도 추진해 주시도록 요청드렸다”고 밝혔다. 이에 교황도 “적극적으로 고려하고 추진해 보겠다”고 했다고 전했다.

● 美 “북한 비핵화가 우선 순위”

이 대통령이 트럼프 대통령에게 핵 동결을 시작으로 한 단계적 접근법을 제안한 가운데 미 국무부는 “북한이 준비가 되면 미국 역시 김정은 북한 국무위원장과의 대화 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

데이비드 윌러졸 미 국무부 동아시아태평양국 일본·한국·몽골 담당 부차관보는 18일(현지 시간) 워싱턴에서 한미일 경제안보 민관 네트워크 ‘트라이포럼’이 개최한 포럼에 패널로 참석해 “북한 비핵화는 트럼프 행정부의 우선순위로 남아 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “대화가 언제 열릴지는 알 수 없다”면서도 “그간 우리는 ‘힘을 통한 평화’를 유지해 나갈 것”이라고 말했다.

#이재명#도널드 트럼프#북한 핵무기#북미 대화#G7 정상회의#미국 국무부
박훈상 기자 tigermask@donga.com
뉴욕=임우선 특파원 imsun@donga.com
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