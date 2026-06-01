李 “트럼프 ‘이젠 북한 문제에도 관심 가질 때 됐다’고 말해”

[李대통령 순방 결과 브리핑]
“北과 대화할 방법 못찾은 트럼프… 답답함 토로하며 방법 뭐냐 물어
다른 나라 대하는 방식은 안된다 해… 제재와 압박은 효과 없다고 설명”
핵동결 시작으로 단계적 접근 공감
이재명 대통령은 19일 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 만난 도널드 트럼프 미국 대통령이 “북한이 핵 무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 했는데 못 해서 아쉽다”고 말했다고 전했다. 사실상 북한의 핵 보유를 인정하면서 북한 비핵화의 어려움을 토로한 것으로 해석된다.
이 대통령은 “지금 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다는 점을 분명히 말했다”며 “미국이 좀 북한이 공감할 수 있는 현실적인 안을 내면 좋겠다고 (트럼프 대통령에게) 말씀드렸다”고 했다. 중동 전쟁에 이어 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대화에 의지를 보인 만큼 ‘핵 동결’을 시작으로 한 미국의 협상안을 구체화해 북-미 대화를 재개하자고 제안한 것이다.
● 트럼프 “北 현실적으로 핵무기 보유”, 李 “미국이 현실적 안 내자”
유럽 순방을 마치고 전날 귀국한 이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 직접 순방 성과 브리핑을 갖고 “트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 찍은 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다고 이야기하면서 ‘이젠 북한 문제에도 관심을 가져야 될 때가 됐다’고 말했다”고 전했다. 중동 전쟁이 마무리 단계로 접어든 가운데 트럼프 대통령이 북한 문제를 다음 외교 과제로 염두에 두고 있음을 시사한 것으로 풀이된다.
이 대통령은 “그런데 (트럼프 대통령은) 해결 방안이 마땅치 않다는 생각을 가지고 계셨고 그게 고민이었던 것으로 보인다”며 “대화할 방법을 못 찾아서 답답함을 토로하며 방법이 무엇이냐 묻기도 했다”고 말했다.
이어 이 대통령은 “지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다는 점을 분명히 말씀드렸다”며 “(트럼프 대통령) 본인도 동의를 했다”고 했다. 이란과 같은 군사적 조치나 제재 압박 대신 이 대통령이 지난해 공식화한 3단계 비핵화 구상인 ‘중단-축소-폐기’ 등 단계적 비핵화 방안이 필요하다고 강조한 것.
이 대통령은 트럼프 대통령에게 “지금과 같은 방식으로는 해결되지 않고, 제재와 압박은 효과가 없다”고 설명했다. 또 “북한은 이미 50∼60개 정도 핵무기를 갖고 있는 것 같고 1년에 10∼20개 정도 핵무기를 만들 수 있는 핵물질을 계속 생산해 내고 있다”며 “단계별로 목표를 나눠서 접근하자고 제안했다”고 했다. 이에 트럼프 대통령은 “하나의 방법일 수 있겠다. 충분히 고민해 보겠다”고 말했다고 이 대통령은 전했다.
다만 북한이 G7 공동성명에 담긴 비핵화 목표 재확인에 대해 반발하면서 대화를 거부하고 있는 데 대해 이 대통령은 “북한은 핵 보유를 인정해야 대화하겠다고 하고 또 국제사회 입장에서는 비핵화를 포기할 수 없는데, 이러니 대화 자체가 되지 않는다”고 지적했다.
그러면서 “미국과 북한이 대화할 수 있는 유일한 상대라고 보여, 미국이 현실적인 안을 내면 좋겠다고 말씀드렸다”며 “무조건 비핵화를 외치면서 해봐야 아무런 진척이 없다. 수십 년 동안 안 됐다”고 말했다.
이 대통령은 이번 순방에서 내년 방한하는 레오 14세 교황에게 방북을 제안한 데 대해선 “방한의 계기에 비무장지대(DMZ) 방문을 포함해서 가급적이면 북한 방문도 추진해 주시도록 요청드렸다”고 밝혔다. 이에 교황도 “적극적으로 고려하고 추진해 보겠다”고 했다고 전했다.
● 美 “북한 비핵화가 우선 순위”
이 대통령이 트럼프 대통령에게 핵 동결을 시작으로 한 단계적 접근법을 제안한 가운데 미 국무부는 “북한이 준비가 되면 미국 역시 김정은 북한 국무위원장과의 대화 준비가 돼 있다”고 밝혔다.
데이비드 윌러졸 미 국무부 동아시아태평양국 일본·한국·몽골 담당 부차관보는 18일(현지 시간) 워싱턴에서 한미일 경제안보 민관 네트워크 ‘트라이포럼’이 개최한 포럼에 패널로 참석해 “북한 비핵화는 트럼프 행정부의 우선순위로 남아 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “대화가 언제 열릴지는 알 수 없다”면서도 “그간 우리는 ‘힘을 통한 평화’를 유지해 나갈 것”이라고 말했다.
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