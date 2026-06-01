정부, 공무원연금공단-코이카 이사장 해임 건의

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8년만의 公기관장 평가서 ‘최하위’
‘미흡 이하’ 기관 16곳은 경비 삭감

이승철 공공기관 운영위원회 기관장 평가단장이 19일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 25년도 공공기관 경영평가 결과발표를 하고 있다. 2026.6.19/뉴스1
이승철 공공기관 운영위원회 기관장 평가단장이 19일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 25년도 공공기관 경영평가 결과발표를 하고 있다. 2026.6.19/뉴스1
8년 만에 부활한 공공기관장 평가에서 김동극 공무원연금공단 이사장과 장원삼 한국국제협력단(코이카) 이사장 등 2명이 최하위 평가를 받아 해임될 처지에 놓였다. 기관 평가에서는 한국방송광고진흥공사(코바코)와 에스알(SR) 등 16곳이 ‘미흡’ 이하를 받았다.

정부는 19일 이 같은 내용의 ‘2025년도 공공기관 경영실적 평가 결과’를 발표했다. 공기업과 준정부기관 88곳을 대상으로 한 기관 평가에서 국립공원공단과 코이카, 코바코 등 3곳이 ‘아주 미흡’을 받았다. SR, 한국석유공사, 한국자산관리공사(캠코) 등 13곳은 ‘미흡’이었다. 정부는 이 16개 기관의 내년 경상경비를 0.5∼1.0% 삭감할 예정이다.

기관장 평가에선 공무원연금공단, 코이카, 석유공사, 한국에너지공단, 국가철도공단, 한국산업인력공단, SR 등 7곳이 최하위 등급인 ‘아주 미흡’을 받았다. 이 가운데 기관장이 재임 중인 곳은 공무원연금공단과 코이카뿐이라 두 기관장에 대해서만 정부가 해임을 건의했다.

#공공기관장 평가#공무원연금공단#경영실적 평가#경상경비 삭감#해임 건의#한국국제협력단
세종=주애진 기자 jaj@donga.com
세종=이상환 기자 payback@donga.com
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