李 “북핵 못막아 아숴워하는 트럼프에 ‘단계적 접근’ 제안”

이재명 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 90분 넘게 대화하며 북핵 문제 접근 방식을 주로 논의했다고 19일 밝혔다. 이 대통령은 일단 북한의 추가 핵물질 생산을 중단하는 단계적 접근 방식을 제안했고, 트럼프 대통령은 충분히 고민해 보겠다고 답한 것으로 알려졌다.
이 대통령은 이날 청와대에서 유럽 순방 결과를 브리핑하며 “만찬 자리에서 90분이 넘는 긴 시간 (트럼프 대통령과) 옆자리에서 계속 대화할 기회가 있었기 때문에 정말 깊이 있는 대화가 가능했다. 오히려 정상회담 시기보다 훨씬 더 나았던 것 같다”면서 트럼프 대통령과 나눈 대화를 언급했다.
이 대통령은 “가장 긴 대화를 한 것은 사실 북핵 문제”라며 “트럼프 대통령이 김정은 (북한) 국무위원장과 (1차 북미 정상회담 당시) 함께 뜰을 거닐던 사진을 며칠 전 SNS(소셜미디어)에 자기가 올렸다고 말하면서 이제 북한 문제에 대해서도 관심을 가져야 될 때가 됐다고 말했다”고 밝혔다.
이어 “공동 사진 촬영을 하는 자리에서도 먼저 북한 문제가 어떻게 돼 가는지 미리 물어보셨다”며 “자연스럽게 (만찬 자리에서 얘기가) 이어졌다”고 설명했다.
이 대통령은 “트럼프 대통령이 말씀하신 핵심은 북한도 핵무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 되는데 못 해서 아쉽다는 것”이라며 “저도 물론 그 점도 그 점이지만, 지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다고 분명하게 말씀드렸다”고 했다.
그러면서 “그 점에 대해 본인(트럼프 대통령)도 동의하셨다. 그런데 해결 방안이 마땅치 않다는 생각을 갖고 계셨고, 그게 고민이었던 것으로 보인다”고 전했다.
이 대통령은 트럼프 대통령에게 북한의 핵·미사일 능력 고도화 중단으로 시작해 축소·폐기에 이르는 단계적 방안을 제안했다고 밝혔다.
이 대통령은 “북핵 문제에 관한 우리의 입장을 자세히 설명했다”며 트럼프 대통령을 향해 “북한은 우리 판단으로는 대륙간탄도미사일(ICBM)도 소위 마지막 (개발) 단계에 있는 것으로 보이는데 이런 상태에서 원론적인 얘기를 하면 접근이 불가능하니 단계별로 목표를 나누자”고 말했다고 전했다.
이어 “단기적으로는 현재 추가의 핵물질 개발을 하지 않고 중단하는 것, 핵물질의 해외 반출을 하지 않는 것, ICBM에 더 이상 기술 개발을 하지 않는 것만 해도 국제사회에는 이익”이라고 말했다고 밝혔다.
그러면서 “북한 체제 유지에 필요한 정도를 초과하는 핵물질을 보유하게 되면 아마 해외 반출 욕구가 커지지 않겠느냐, 매우 실질적으로 위험한 상황이 아니겠느냐는 점에 대해 (트럼프 대통령이) 동의했다”고 설명했다.
이 대통령은 “비핵화를 포기하진 말되 당장이 아니라 일단 단계적으로 가자. 일단 중단하고 안정되면 감축하고, 그다음 단계로는 서로 신뢰가 쌓이면 핵무기 유지 관리 비용이 엄청 들기 때문에 체제 위협이 더 없다고 판단되는 상황을 만들어서 비핵화를 향해 가면 되지 않느냐”고 제안했고 이에 트럼프 대통령은 “하나의 방법일 수 있겠다”며 “충분히 고민해 보겠다”고 답한 것으로 알려졌다.
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