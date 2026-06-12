李대통령, 이탈리아 공화국 기사대십자 공로훈장 받는다

세르조 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지 시간) 열리는 이재명 대통령 환영 국빈 만찬에서 외국 정상에 대한 최고 등급의 훈장인 이탈리아 공화국 기사대십자 공로훈장을 수여한다.
청와대 강유정 수석대변인은 이날 로마 현지에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다. 강 수석대변인은 “이는 한국과 이탈리아의 우호 관계를 증진시킨 이 대통령의 기여를 평가하고 최고 수준의 예우를 표명한다는 의미를 갖고 있다”며 “이번 훈장은 이재명 대통령의 취임 후 외국 정부로부터 받는 최초의 훈장”이라고 말했다. 청와대에 따르면 1951년 3월 3일 법률에 의해 제정된 이탈리아의 최고등급 훈장으로 과학, 예술, 경제, 공직수행 등 다양한 분야에서 국권 신장에 현저한 공로가 있는 이탈리아인 또는 국가원수급 외국인에게 수여한다.
강 수석대변인은 “이탈리아 측이 이번 방문이 대한민국 대통령으로서 26년 만의 국빈 방문이자 이 대통령의 첫 유럽 국빈 방문임을 감안해 이 대통령을 특별 예우하는 의전 요소들을 마련 했다”고 말했다. 앞서 이 대통령이 탑승한 공군 1호기가 이탈리아 영공에 진입했을 때 이탈리아 공군 유로파이터 2대가 호위 비행을 한 바 있다.
이날 열리는 국빈 만찬에는 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장 등이 참석한다. 강 수석대변인은 “이탈리아 측은 우리 측 정부 인사들 외에 경제 인사들을 초청해 이번 방문이 양국 간 경제 협력 강화로 이어질 계기를 마련했다”고 말했다. 12일(현지 시간)엔 조르자 멜로니 총리와 정상회담을 갖는다.
한편 이 대통령은 14일(현지시간) 화상으로 수석보좌관 회의를 주재한다. 강 수석대변인은 “순방 기간 중 국정 운영의 공백을 없애기 위해 이탈리아 현지에서 직접 수석 보좌관 회의를 주재하고 주요 국정 현안에 대해 보고받을 예정”이라고 밝혔다. 중앙선거관리위원회 국정조사 및 제도 개선 추진 계획과 투표 용지 부족 사태 관련 검경 합동수사본부 발족 상황 등을 논의할 예정이다.
댓글 0