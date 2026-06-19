단 한번의 수비 실책…멕시코전 아쉬운 0-1 패배

한국 축구 국가대표팀이 후반 49분 멕시코에 득점을 허용하며 결국 멕시코에 패했다.
골대 근처로 넘어온 패스를 골키퍼 김승규가 잡았지만, 한국 수비진과 부딪히며 볼을 놓쳤고 이 기회를 멕시코 선수 루이스 로모가 놓치지 않고 골망을 갈랐다.
한국시간 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라의 과달라하라 스타디움에서 시작된 한국과 멕시코의 북중미 월드컵 A조 2차전에서 경기 후반 멕시코가 득점에 성공하며 팽팽한 균형점이 깨졌다.
경기 전반은 한국 대표팀이 멕시코를 상대로 우세한 경기력을 보였다. 3-4-3 전형을 나선 한국 국가대표팀은 전반 15분 손흥민이 이강인의 뒷공간 롱패스로 침투에 성공했고 손흥민이 골키퍼가 앞으로 나온 것을 보고 들어 올리는 로빙슛을 선보였다. 골망으로 향하던 공은 멕시코 수비진 알바레스가 오버헤드킥으로 걷어냈다.
이후 손흥민에 대한 오프사이드가 선언되면서 골 기회 자체가 무효가 됐지만, 홍명보호 입장에선 경기 흐름을 주도할 수 있게 만든 결정적 계기가 됐다.
이후 멕시코의 공격도 한국 축구팬들의 가슴을 철렁이게 했다. 전반 19분 멕시코 공격 당시 우측에서 날아든 패스를 멕시코 공격수 퀴뇨네스가 강력한 헤딩을 시도했다. 골대로 강하게 날아든 멕시코의 슛은 김승규가 잡아내며 실점 위기를 벗어났다.
양측은 전반 초반 치열한 공방을 벌이며 어느 한쪽도 우세하지 않은 경기력을 보였다. 국가대표팀 공격 주축인 이강인 선수는 전반 3분 상대팀 선수와 볼 경합 과정에서 거친 파울로 경고를 받기도 했다.
하이드레이션 브레이크 이후 한국이 결정적인 골찬스를 만들어가며 경기력에서 우위를 점했다.
전반 40분 설형우가 좌측에서 날아든 패스를 받아 발끝을 댔지만, 골대를 빗겨갔다. 이후 45분 중원에서 이한범의 롱패스가 골대 근처에서 떨어졌지만, 공 근처에 있던 이재성의 발에 닿지 않아 아쉬게 마무리됐다.
선제골을 내준 뒤 홍 감독은 후반 12분 송흥민, 이재성을 빼고 오현규, 황희찬을 투입했다.
후반 하이드레이션 브레이크 이후 양측의 공방이 치열해지면서 각각 골찬스가 나오기도 했다.
먼저 후반 20분 멕시코의 결정적인 골 기회를 김승규가 선방으로 막아냈고 1분 뒤 대표팀 공격 때 우측에서 날아든 패스로 득점 기회가 생겼지만, 골대 앞에 있던 오현규 발끝에 닿지 않았다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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