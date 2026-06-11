정청래 “국민 영원하고 정권은 짧다” 연임 포기 일축

지방선거 책임론에 ‘마이웨이’ 선언
더불어민주당 정청래 대표가 10일 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 말했다. 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거 결과에 대해 “국민이 이 정권에 주는 경고”라고 지적한 지 이틀 만이다. 정 대표가 당내 일각의 8월 전당대회 불출마 요구를 일축하고 ‘마이웨이’를 선언한 것이란 해석이 나온다.
친명 “사과한다는 말도 없어” 비판
정 대표는 이날 당 최고위원회의 모두발언에서 “이 대통령의 6·3 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”며 “민주당은 항상 더욱 겸손하고 낮은 자세로 선거에서 확인된 민심을 다각도로 살피겠다”고 말했다.
하지만 정 대표는 이어진 회의에서 서울시장 패배 등 지방선거 결과를 두고 지도부 책임을 지적하는 목소리가 나오자 추가 발언에 나서 “고정불변한 중도층은 없다”며 “민심을 살피는 자체가 여당일 때나 야당일 때나 항상 필요한 우리의 기본자세”라고 말했다. 그러면서 “순천자(하늘의 뜻에 따르는 자)는 흥하고 역천자(하늘의 뜻을 거스르는 자)는 망한다”고 했다.
정 대표의 발언을 두고 당내에선 이 대통령이 기자회견에서 “(여당은) 포용, 통합, 그런 역할을 잘해야 된다”며 “욕설 잘한다고 강한 당이 되지는 않는다”고 지적한 것에 시각차를 드러낸 것 아니냐는 해석이 나왔다.
특히 ‘정권은 짧다’는 발언을 두고 친명(친이재명)계 조계원 의원은 “현재 정권은 이재명 정권인데 굳이 그런 말을 할 이유가 있나 되묻지 않을 수 없다”며 “정 대표가 사과한다는 말도 없었다”고 비판했다.
한편 유럽을 순방 중인 이 대통령은 10일 X(옛 트위터)에서 선거 이후 지지율이 하락했다는 기사를 공유하며 “죄송하다. 냉정한 국민의 평가를 겸허하게 받아들인다”며 “더 넓게 벌리고 더 많이 포용하며 더 열심히 하겠다”고 밝혔다.
조동주 기자 djc@donga.com
허동준 기자 hungry@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0