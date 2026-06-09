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“한동훈 복당, 최소 1년은 지켜봐야”…원내대표 후보들 신중론
동아일보
업데이트
2026-06-09 17:14
2026년 6월 9일 17시 14분
입력
2026-06-09 17:08
2026년 6월 9일 17시 08분
송치훈 기자
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국힘 초재선 만나 ‘韓 조기입당’ 선그어
장동혁 거취엔 “최고위가 결단할 문제”
국민의힘 김도읍, 정점식, 성일종 원내대표 후보자가 9일 여의도 국회에서 국민의힘 초·재선 의원 공동주최 원내대표 후보자 초청 간담회를 하고 있다. 2026.06.09. 뉴시스
국민의힘 원내대표 선거에 출마한 김도읍, 정점식, 성일종 의원이 한동훈 무