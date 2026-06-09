종합특검, ‘관저 이전’ 이상민·김대기·윤재순·김오진 기소

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 9일 14시 44분

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2차 종합특검팀. 2026.2.25/뉴스1
2차 종합특검팀. 2026.2.25/뉴스1
3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사 중인 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 9일 대통령 관저 이전 특혜 의혹을 받는 윤석열 정부 핵심 인사 4명을 재판에 넘겼다.

종합특검은 이날 김대기 전 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 직권남용권리행사방해 혐의로 구속기소하고,