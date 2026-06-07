김민석 “선거 결과는 민주당에 혁신 요구…실용 연합 민주당 돼야”

김민석 국무총리가 7일 소셜미디어를 통해 “저는 대통령님께 총리직 사임과 민주당 복귀의 뜻을 말씀드렸다”며 “당에 돌아가 이재명 정부의 시대정신을 강력하게 뒷받침하기 위해서”라고 했다. 김 총리의 글은 청와대의 차기 국무총리 후보자 발표 직후 올라왔다.
김 총리는 이날 오후 소셜미디어 X(옛 트위터)에서 “이재명 정부 성공을 위한 새 임무를 보고드린다”며 “이재명 정부의 집권플랜을 설계하고 1기 내각의 총참모장을 맡았던 제 다음 임무는 기득권의 저항을 돌파하고 이재명 정부의 시대정신을 실현할 강력하고 유능한 민주당을 만드는 것”이라고 했다.
김 총리는 “이재명 정부의 시대정신은 우리 역사의 골든 에이지, 즉 황금시대를 만드는 것”이라며 “미국의 뉴딜 시대, 스웨덴의 복지국가 건설 시대처럼 대한민국을 대체 불가의 선도국가로 우뚝 세우는 것”이라고 했다.
이어 “이재명 대통령이 그 첫 문을 열고 있다”며 “K-민주주의 부활, 코스피 1만 임박, 글로벌 AI 허브 추진, 한류 열풍, 이 모두가 K-황금시대의 징표들”이라고 했다.
그러면서 “정치는 시대정신의 실현”이라며 “이재명 정부의 시대정신을 확고하게 뒷받침하는 것이 국민의 바람이자 민주당 백만 당원의 사명”이라고 했다.
김 총리는 “지선과 재보선 결과는 무한책임을 가진 집권 민주당의 각성과 긴장, 혁신을 요구하고 있다”고 진단했다.
그는 “김대중에서 노무현, 문재인을 거쳐 이재명에 이르는 민주당 역사의 교훈은 당정 일체와 민생 실용 확장 노선만이 성공과 연속의 길이란 것”이라며 “국정 성공, 총선 승리, 연속 집권의 3대 과제를 달성하려면 경제성장과 민주주의를 함께 거머쥔 강력한 실용 연합 민주당이 되어야 한다”고 했다. 그러면서 “그것이 국민주권과 당원주권 강화의 길”이라고 덧붙였다.
김 총리는 “지난 1년간 대통령과 정부를 믿고 함께 해주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “중임을 맡겨주신 대통령님과 당원 여러분께도 감사드린다”고 했다. 그러면서 “훌륭한 후임이신 한성숙 지명자께서 청문회를 거쳐 차질 없이 임명될 수 있도록 제 총리 직분에 빈틈없이 최선을 다하겠다”고 했다.
아울러 김 총리는 “대한민국을 사랑하듯 민주당을 제 삶처럼 사랑한다”며 “당원의 바다에서 민주의 황금시대를 열겠다”고 했다. 그러면서 “이재명 정부는 반드시 K-황금시대를 열 것”이라고 했다.
청와대에 따르면 이재명 대통령은 7일 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다. 이재명 정부 첫 총리인 김 총리의 후임으로 한 후보자가 지명된 것이다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 오후 청와대 춘추관 브리핑에서 “이재명 정부의 첫 번째 총리로 내란을 극복하고 대한민국 회복을 진두지휘한 김민석 총리의 노고에 깊이 감사드린다”며 “지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라 불러도 과히 틀리지 않다”고 했다.
그러면서 “국민주권정부의 첫 문을 연 총리로서 후임 총리에게도 경험과 혜안을 나눠주실 것을 당부드린다”고 했다.
한 후보자는 이번 정부 첫 여성 총리 후보자이자 비(非)서울대, 기업인 출신이다. 청문회를 거쳐 총리로 임명되면 2006년 한명숙 전 총리에 이어 20년 만의 여성 총리가 된다.
강 비서실장은 한 후보자에 대해 “IT(정보기술) 기업 대표와 중소벤처기업부 장관이라는 경험을 바탕으로 시대적 과제인 AI(인공 지능) 대전환을 차질 없이 완수하고 국민 일부가 아닌 대한민국 모두의 성장을 이끌 적임자로 기대된다”고 했다.
그러면서 “후보자는 장관으로서 속도와 성과, 현장을 강조하며 중소벤처와 소상공인 등 모두의 성장을 위해 노력해 왔다”며 “후보자의 혁신성과 중기부 장관으로서의 경험 그리고 국무총리라는 기회가 더해진다면 반도체 호황과 수출 증가가 견인한 한국경제의 성장을 중소기업, 소상공인, 골목상권 등 국민 모두의 성장으로 전환시킬 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
댓글 0