한국서 첫 韓美 6·25 전사자 유해 상호 봉환 [청계천 옆 사진관]

이재명 대통령이 5일 서울공항에서 열린 한·미 6·25 전사자 유해 상호봉환식에 참석했다. 이날 상호 봉환식을 통해 국군 전사자 유해 10구가 미국 하와이에서 대한민국으로, 미군 전사자 유해 3구가 미국으로 각각 봉환됐다. 그동안 미국 하와이에서 진행되어 온 봉환식은 이날 한국에서 처음 열렸다. 이날 행사를 두고 청와대는 “한미 동맹의 굳건함과 전사자에 대한 양국의 숭고한 예우 의지를 상징적으로 보여주는 뜻깊은 자리”라고 설명했다.
상호봉환식에 앞서 국군 유해 10구를 실은 수송기는 한국방공식별구역(KADIZ)에 진입한 뒤, KF-21과 F-35A 전투기 등의 엄호를 받으며 행사장에 도착했다. 이 대통령은 귀환한 무명의 영웅들에게 신원이 확인되지 않은 국군 전사자 유해를 상징하는 ‘무명 군번줄’을 수여, 이름과 가족을 반드시 찾아드리겠다는 국가의 의지를 밝혔다. 또한 미군 전사자 유해에는 1952년 당시 참전한 미군 병사가 어머니의 건강을 기원하며 만들어 보낸 스카프를 재현한 ‘아리랑 스카프’를 수여하며 함께 싸운 장병들의 희생과 헌신에 감사의 뜻을 전달 했다. 오늘 양국으로 봉환되는 전사자들의 신원은 유해 인수 후, 국방부 유해발굴감식단과 미국 국방부 전쟁포로·실종자확인국(DPAA)의 유전자 분석 등 신원확인 절차를 통해 유가족을 확인할 계획이다.
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