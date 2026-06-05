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더불어민주당
친명계 혁신회의 “선거 승리로 평가하는 건 민심 오독”
동아일보
업데이트
2026-06-05 11:23
2026년 6월 5일 11시 23분
입력
2026-06-05 11:14
2026년 6월 5일 11시 14분
이혜원 기자
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서울시장·평택을·부산북갑 패배 지적
“당지도부 책임있는 변화 강력 촉구”
정청래 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘6·3지방선거 결과’ 관련 기자회견을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1
친명(친이재명)계 최대 원외조직인 더민주전국혁신회의는 6·3 지방선거 결과를 두고 더불어민주당 지도부를 향해 “승리의 환호보다 성찰이 먼저”라고 비판했다.
5일 더민주전국혁신회의(혁신회의)는 논평을 내고 “이번 선거를 마냥 승리로 평가하는 것은 민심을 오독하는 일”이라며 “민주당은 서울시장 선거에서 패배했다. 이재명 정부 수립 이후 처음 치러진 전국 단위 선거에서 서울시장을 탈환하지 못한 것은 너무나 뼈아픈 결과”라고 지적했다.
이어 “국회의원 재보궐선거 역시 마찬가지”라며 “부산 유일의 민주당 의석이었던 북구갑을 한동훈 후보에게 내줬고, 경기 평택을에서는 조국혁신당과의 경쟁 속에 범민주개혁진영의 표가 분산되면서 국민의힘 후보의 당선을 허용했다”고 밝혔다.
그러면서 “당 지도부는 승리한 지역의 숫자만 강조할 것이 아니라 왜 서울에서 패배했는지, 왜 부산 북구갑을 지켜내지 못했는지, 왜 평택을을 놓쳤는지 먼저 돌아봐야 한다”고 강조했다.
혁신회의는 “선거운동 과정에서 현장보다 중앙의 판단이 앞섰고 공천 과정에서 당원들의 목소리가 충분히 반영되지 못했다는 지적을 겸허히 받아들여야 한다”고 비판했다.
이어 “이번 선거는 대승이 아니라 절반의 성공”이라며 “패배 원인을 직시하지 못한다면 이번 선거의 절반의 성공은 다음 선거의 절반의 패배로 돌아올 수 있다”고 진단했다.
아울러 “지금 민주당에 필요한 것은 자화자찬이 아니라 자기혁신”이라며 “당 지도부의 깊은 성찰과 책임 있는 변화를 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.
이번 선거의 승패와 책임 소재를 놓고 친명계와 친청(친정청래)계의 해석이 엇갈리고 있다. 정청래 대표는 전날 기자회견에서 “전국적으로 민주당의 큰 승리”라고 평가했다.
더불어민주당
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