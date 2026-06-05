국회의원 지낸 손혜원, 목포시의원으로… 안동엔 국내 첫 10선 기초의원 탄생

20대 국회의원을 지낸 손혜원 전 더불어민주당 의원(사진)이 6·3 지방선거에서 목포시의원에 당선됐다. 손 당선인은 전남 목포시의원 라선거구(목원·동명·만호·유달동)에 무소속으로 출마해 2058표(24.37%)를 얻어 당선권에 들었다. 그는 2016년 서울 마포을 국회의원으로 당선됐지만 2019년 목포 원도심 부동산 매입 논란 이후 민주당을 탈당했다. 손 당선인은 “일할 수 있는 자격을 얻었다”며 “목포 원도심에 관광객들이 흘러넘치도록 만들겠다”고 말했다.
● 이동석 충주시장 당선인
충북 충주시장에 당선된 이동석 당선인(국민의힘)은 1985년 8월생으로 이번 지방선거 기초단체장 당선인 가운데 최연소다. 이 당선인은 5만2962표(50.05%)를 얻어 맹정섭 더불어민주당 후보를 124표 차로 제쳤다. 개표 초반 열세를 보였지만 막판 역전에 성공했다. 방송기자 출신인 그는 대통령실 행정관과 해양수산부 장관 정책보좌관을 지냈다.
● 이재갑 안동시의원 당선인
경북 안동에서는 헌정 사상 처음으로 10선 기초의원이 나왔다. 주인공은 안동시의원 라선거구(와룡·도산·예안·녹전·임동·길안면)에서 당선된 무소속 이재갑 당선인(72)이다. 이 당선인은 1991년 처음 당선된 뒤 이번까지 한 번도 낙선하지 않았다. 10차례 당선 중 8차례를 무소속으로 당선됐다.
● 이우영 고성군의원 당선인
경남 고성군의회 가선거구(고성읍)에서는 3명을 선출하는 중선거구 선거에서 마지막 당선인 자리를 놓고 후보 2명이 같은 표를 얻어 연장자 규정으로 당락이 갈렸다. 김향숙 국민의힘 후보와 무소속 이우영 후보는 각각 2077표(15.34%)를 얻어 공동 3위를 기록했다. 하지만 공직선거법에 따라 연장자인 이 후보가 당선됐다. 이 후보는 1959년생(67세), 김 후보는 1961년생(65세)이다.
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