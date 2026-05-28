李 “원래 시장서 밥 먹는 것 좋아해…좀 이해 바란다”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 28일 14시 36분

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“노골적 선거개입” 국힘 비판 의식한듯

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.5.28. 뉴스1
이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.5.28. 뉴스1
이재명 대통령이 최근 자신의 전통 시장 방문 일정을 야권이 ‘선거 개입’이라고 비판하자 “원래 저는 시장에서 밥 먹는 걸 좋아하니까 좀 이해하기 바란다”고 말했다. 이 대통령은 “민생을 실질적으로 개선하려면 국민의 일상과 관련된 전통시장 활성화가 매우 중요하다“고 말했다.

이 대통령은 28일 오후 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 “우리 경제가 수출을 중심으로 강한 성장세를 보이고 있지만 골목 상권에는 아직 그 온기가 충분히 전해지지 못하고 있다”며 이같이 말했다.

국민의힘은 전날 이 대통령이 부산에서 연이틀 전통시장을 방문하는 등 민생 투어를 이어가자 선거 개입 논란을 자초하고 있다고 비판한 바 있다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 부산 남항시장을 방문해 상인들과 대화하고 있다. (청와대 제공) 2026.5.27
이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 부산 남항시장을 방문해 상인들과 대화하고 있다. (청와대 제공) 2026.5.27
이 대통령은 “왜 시장에서 밥 먹으러 갔냐고 주장하는 사람도 있다”며 “원래 저는 시장에서 밥 먹는 걸 좋아하니까 좀 이해하길 바란다”고 말했다.

이어 “시장에 가면 여러 사람들 얘기를 듣는데 전통시장에 많은 서민들이 생계 근거를 꾸리고 있고 또 서민들도 그에 많이 의존한다”며 “그런데 전통시장들 상황이 생각보다 개선도 안 되고 계속 악화되고 있는 것 같다”고 했다.

그러면서 “주로 아케이드나 간판 같은 시설 개선을 많이 요구한다. 또 안전 시설에 대한 요구도 많다”면서 “몇 군데 가보면 시설이 너무 노후화돼 있다. 노후 시설 정비 수요도 많다”고 설명했다.

이 대통령은 정부 지원 확대 필요성을 강조했다.

그는 “전통시장 현대화도 서둘러야 되겠고 그 과정에서 비용이 필요한데 비용의 일부를 상인회나 민간이 부담하게 하는 관행이 있다”며 “완전히 없애는 건 어렵더라도 그 부담 때문에 필요한 최소한의 시설 개선도 못 하는 상황인 것 같다”고 설명했다. 그러면서 “정부 부담을 좀 더 늘리고 민간 부담은 좀 줄여서 부담금 때문에 할 수 있는데도 하지 못하는 일이 생기지 않도록 잘 챙겨달라”고 주문했다.

온라인 유통 플랫폼 활성화도 필요하다고 언급했다. 이 대통령은 “전국의 전통시장을 하나로 연결하는 온라인 유통 플랫폼도 활성화하면 좋겠다”면서 “요즘은 온라인 거래도 많은데 전통시장들이 거기서 밀리다 보니까 매출처가 다양화되지 못하고 좀 어려움을 겪는 것 같다”고 했다.

그러면서 “전국의 전통시장들을 다 하나로 묶어서 플랫폼을 만들어 보는 것도 좋겠다. 하나의 방법이니까 꼭 이렇게 하라는 건 아니다”라고 부연했다.

국민의힘 곽규택 중앙선거대책위원회 공보단장은 이날 논평에서 “이재명 대통령이 국가원수의 권위와 공식 국가행사를 정당 선거운동의 배경으로 활용하였다는 사실은 어떤 해명으로도 가릴 수 없다”고 비판했다.

그는 “(이 대통령이) 26일 자갈치시장을 방문한 데 이어, 어제는 제31회 바다의날 기념식이 열린 한국해양대학교를 찾았다”면서 “이 자리에서 이 대통령은 축사를 하며 ‘저도 제 아내도 꿈과 미래를 상징하는 푸른색으로 좀 맞춰봤다. 좀 어울리는가’며 옷차림을 부각했다”고 주장했다.

그러면서 “해양인의 땀과 헌신을 기리는 국가행사장에서 민주당의 당색(黨色)을 노골적으로 강조하며, 사실상 6·3 지방선거를 염두에 둔 선거 운동을 자행한 것”이라고 꼬집었다.

그는 “공직선거법 제9조는 공무원의 선거 중립 의무를 명시하고 있다”면서 “대통령이라고 예외일 수 없으며, 오히려 더 높은 수준의 준법 의무를 진다. 그러나 이재명 대통령은 그 선을 스스로 짓밟은 것”이라고 했다. 이어 “치졸한 방식으로 선거 개입을 자행한 것에 대해 지금이라도 국민 앞에 사과하고, 대통령직의 정치적 중립 의무를 준수할 것을 엄중히 촉구한다”고 강조했다.

#이재명#전통시장#지방선거#시장 활성화#선거개입
김예슬 기자 seul56@donga.com
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