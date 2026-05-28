국힘 “경북-대구 우세…서울·강원·대전·충남·부울경 경합”

국민의힘이 6·3 지방선거를 6일 앞둔 시점에서 경북과 대구는 우세, 서울 강원 대전 충남 부산 울산 경남 지역 선거는 경합으로 분류했다.
국회의원 재보궐 선거의 경우 대구 달성군은 우세, 울산 남구갑과 충남 공주·부여·청양은 경합 우세로 판단했다.
국민의힘 정희용 선거대책본부장는 28일 국민의힘 당사에서 기자간담회를 열고 “대전과 충남 지원 유세로 시작된 장동혁 대표의 선거 초중반 전략이 주효했다고 보고 있다”고 밝혔다. 그는 “중원을 중심으로 민심을 공략하고 그 흐름을 전국적으로 확산하고자 했던 전략”이라고 설명했다. 이어 “후보들의 열정적인 선거 운동과 최근 박근혜 전 대통령의 지원이 더해져 지지층 결집으로 곳곳에서 초접전 양상이 나타나는 것으로 분석하고 있다”고 전했다.
정 본부장은 이번 선거를 “(이재명) 대통령의 죄를 지우기 위한 재판 취소에 맞서 헌법정신과 법치주의를 수호하는 선거”라고 규정했다. 또 “오만한 이재명 정권으로부터 내 집 내 재산 내 월급을 지키는 선거”라며 “전세는 소멸하고 월세는 폭등하고 주택담보대출 금리는 상승하는 수도권 부동산 실수요자들의 트리플 지옥이 현실화되고 있다”고 주장했다. 이어 “부도덕하고 무능력한 자격 미달 후보들로부터 내 지역을 지켜내는 선거”라고 덧붙였다.
보수 단일화 관련해서는 경기 평택을 국회의원 재선거와 울산 시장 선거 상황을 중심으로 분석했다. 그는 “어제 우리당 유의동 후보와 (자유와혁신) 황교안 후보가 교감한 것으로 들었는데 두 후보간 접점이 찾아질 수 있도록 중앙당 차원의 역할이 있다면 유연하고 열린 자세로 찾아볼 것”이라고 강조했다.
울산의 경우 “이 자리를 빌어 (무소속) 박맹우 후보님께서 시민들의 염원에 부응해주시기를 간곡하게 요청드린다”며 단일화를 촉구했다.
부산 북구갑 국회의원 선거에 대해서는 “박민식 후보가 단일화와 관련해서 입장을 분명히 밝혔기 때문에 중앙당에서는 당 후보의 입장을 존중한다”며 “부산 북구에 출마한 우리 구청장 시의원 구의원 후보와 재보궐 선거에 나선 박 후보와 함께 원팀으로 선거 운동을 끝까지 치열하게 해나가도록 하겠다”고 했다. 한동훈 무소속 후보화의 단일화 가능성을 일축한 것이다.
한편 정 본부장은 이재명 대통령의 최근 지방 일정에 대해 “대통령의 최근 지방 행보는 관권선거를 넘어 대한민국의 대통령이 아니라 민주당의 선거대책위원장 같다는 시중의 목소리가 많다”며 “이 대통령과 청와대 잠모진들은 선거 개입, 관권 선거 논란이 더 이상 발생하지 않도록 주의해줄 것을 강력히 촉구한다”고 했다.
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