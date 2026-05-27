부산 찾은 박근혜 “박민식에 봉사 기회를”…단일화 물건너간 듯

박민식, 한동훈에 “가짜 보수, 패륜 정치”
박근혜 전 대통령이 27일 부산 기장시장을 방문해 박형준 부산시장 후보, 정명시 기장군수 후보, 박민식 북구 갑 국회의원 후보 등 6.3 지방선거와 보궐선거에 출마하는 국민의힘 후보들에 대한 지원 유세에 나섰다.
박 전 대통령은 이날 기장시장에서 “부산 자갈치시장과 구포시장도 오늘 가보고 싶었는데 여러 여건상 가지는 못해서 아쉽다”며 “여기 기장시장에 와서 많은 시민 여러분들의 모습을 뵈면서 그런 아쉬움을 달랠 수가 있었다”고 말했다.
이어 박형준 후보에 대해 “그동안 시민 분들을 위해 많은 일을 해온 것으로 알고 있다”며 “앞으로도 부산의 더 큰 발전을 위해 계속해서 더 많은 일을 해줄 것으로 믿고 있다”고 밝혔다.
박민식 후보에 대해서는 “다음 달이 호국의 달 아니겠나. 우리가 오늘의 이런 삶을 살고 있는 것도 다 호국영령 덕분이라고 생각해서 감사한 마음이 더 깊어진다”면서 “박 후보 아버님께서 베트남전쟁에 참전하셨다가 전사하신 것으로 알고 있다”고 했다.
그러면서 “나라를 지키는 일보다 더 중요한 일이 세상에 어디 있겠나”라며 “여러분께서 박 후보에게 봉사할 기회를 주신다면 박 후보도 이 나라를 잘 지켜나갈 것으로 생각한다”고 지지를 호소했다.
박 전 대통령의 지원 유세에 앞서 박민식 후보는 페이스북에 ‘북구주민은 가짜 상품에 속지 않습니다’라는 제목의 글을 올려 무소속 한동훈 후보를 강하게 비판했다.
박 후보는 “가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름 훔쳐 쓰려고 하는 게 딱하다”며 “문재인 정권의 충실한 앞잡이로 박근혜 대통령에게 30년 구형하고, 당원게시판으로 보수 동지들 모함했으면서 감히 보수후보라는 말을 쓸 자격이 있나?”라고 반문했다.
그러면서 “무소속으로 나왔으면, 무소속 후보인거지 선거 끝날 때까지 국민의힘에 기생해서 표 얻으려 하나?”라며 “창당할 용기도 없으면서, 본인이 칼 꽂고 난도질 해놓은 정당의 유산만 호심탐탐 노리는 걸 ‘패륜 정치’라고 한다”고 한 후보를 겨냥했다.
박 후보는 “민주당을 견제할 수 있는 유일한 원내 야당은 ‘국민의힘’ 뿐이고, 국민의힘 후보는 박민식”이라며 “무소속 뽑으면, 당내 분열이라는 비극을 반복하며 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴이다. 무소속 한동훈이 되어, 보수가 분열하는 것. 바로 그것이 민주당이 진짜 바라는 일”이라고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0