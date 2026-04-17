김재연 “폭탄 던지듯 평택을 출마, 당혹” 조국 “선의의 경쟁해야”

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 경기 평택을에 출마하는 진보당 김재연 상임대표가 17일 평택을 출마를 선언한 조국혁신당 조국 대표를 향해 “상의했다면 얼마든지 조율이 가능했을 텐데 왜 이렇게 뒤늦게 폭탄 던지듯 (평택을 출마 선언을) 한 건지 너무 당혹스럽다”고 밝혔다. 반면 조 대표는 “양당 사이에 사전 조정을 해서 후보를 정하는 것은 가능하지도 않고 바람직하지도 않다”고 밝혔다.
김 대표는 이날 유튜브 ‘오마이TV’의 ‘박정호의 핫스팟’에 출연해 “믿을 수가 없었다”고 말했다. 이어 “(조 대표의 평택을 출마 소식을 들었을 때) 있을 수 있는 일인가(하는 생각이 들었다)”며 “기자들이 연락을 주셨고 (조 대표가) 평택으로 기울고 있는 것 같다고 하길래 그럴 리가 없다고 강하게 부인했다”고 했다.
그러면서 “정말 그런 일은 없어야 한다는 생각을 24시간 정도 했던 것 같다”며 “(조 대표에게) 연락했고 메시지도 보냈는데 바로 읽으셨지만 답이 없으셨다”고 전했다.
아울러 ”당연히 누구든 피선거권을 갖고 있다면 출마할 수 있으나 저도 당 대표고 조 대표도 당 대표이기 때문에 대표가 출마하는 곳은 당의 명운을 걸고 나서는 곳 아니겠나”라며 “선거연대의 당론을 혁신당에도 전달했고 알고 계셨기에 미리 상의해서 교통정리를 할 수 있는 시간이 있었다”고 지적했다.
반면 조 대표는 이날 “진보당에서 선거연대를 하자고 발표나 준비를 했는지 모르겠지만, 중앙당 차원에서 조국혁신당에 요구한 적은 없다”고 부인했다.
그는 유튜브 ‘장윤선의 취재편의점’에서 “양당 사이에 사전 조정을 해서 후보를 정하는 것은 가능하지도 않고 바람직하지도 않다”며 “선의의 경쟁을 하고 그것에 대해 국민이 선택하는 것이지, 사전 조율을 한다는 것은 좀 이상하지 않나”라고 했다.
그러면서 “평택을에서 누가 국민의힘 제로를 만들 수 있는지, 누가 평택의 도약을 이룰 수 있는지 경쟁력으로 경쟁할 때”라고 강조했다. 조 대표는 자신이 평택시를 평택군으로 잘못 표현했던 것을 두곤 “평택의 신입생으로 한 실수이고, 혼나야 한다고 생각한다”고 말했다.
그는 앞서 15일 페이스북에 “평택군 포승읍 ‘김가네 칼국수’에서 닭칼국수를 먹고, 안중읍 카페 ‘플로리쉬 루팡’에서 말차 라테 한 잔”이라는 글을 게시했다. 평택군은 1995년 도농복합시 출범에 따라 평택시·송탄시·평택군 지역이 ‘평택시’로 통합되면서 폐지됐다. 이후 조 대표는 ‘평택시’로 게시물을 수정했다.
조 대표는 “평택시로 승격된 지 30년 정도 된 것으로 머릿속으론 알고 있는데 무의식적으로 손으로 (게시물을) 치다가 실수한 것 같다”며 “이번 기회에 평택 시민들이 얼마나 지역에 대한 자부심이 높은지 알게 됐고, 앞으로는 그런 실수하지 않도록 할 것”이라고 했다.
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