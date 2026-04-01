민주평통 수석부의장 강창일, 진실화해위 상임위원 김귀옥

이재명 대통령은 16일 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장에 강창일 전 주일 대사를 임명했다. 차관급 정무직인 진실화해를 위한 과거사정리위원회(진실화해위) 상임위원에는 김귀옥 한성대 교수가 선임됐다.
강 신임 부의장은 일본 도쿄대에서 동양사학 석·박사 학위를 받았고 배재대 교수를 지내며 제주4·3사건, 5·18민주화운동, 6·25전쟁 민간인 학살, 일본군 위안부 등 과거사 분야 연구에 매진했다. 이후 17·18·19·20대 국회의원을 지냈고 문재인 정부에서 주일 대사를 지내는 등 대표적인 지일파로 꼽힌다. 민주평통 수석부의장은 1월 별세한 이해찬 전 국무총리가 맡았던 자리다. 청와대 관계자는 “이 대통령과의 접점은 거의 없지만 전문성을 높게 봤다”고 했다.
진실화해위 상임위원으로 임명된 김 교수에 대해 이 수석은 “6·25전쟁 전후의 민간인 희생과 이산가족 문제, 약자에 대한 국가 폭력의 실체적 진실을 규명해 온 과거사 규명의 적임자”라고 했다. 국가기후위기대응위원장엔 이창훈 서울대 환경대학원 특임교수, 저출산고령사회위원회 부위원장엔 김진오 전 CBS 사장, 저출산고령사회위 상임위원엔 박진경 일과여가문화연구원 사무총장이 위촉됐다.
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