강훈식 “나프타 연말까지 210만t 확보…원유 2.7억 배럴 도입”

강훈식 대통령비서실장이 15일 “사우디아라비아 등 5개국을 방문해 올해 말까지 원유 2억 7300만 배럴 도입을 확정지었다”고 밝혔다. 강 실장은 또 “나프타도 연말까지 최대 210만 t을 추가로 확보하였다”고 발표했다.
강 실장은 이날 청와대에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 통해 “대통령 특사로 지난주 7일부터 어제까지 중앙아시아 자원 부국 카자흐스탄과 중동 지역 주요 에너지 공급국인 사우디아라비아, 카타르 등 총 5개국을 방문해 원유와 나프타 확보 방안을 협의했다”며 이같이 말했다.
그는 “원유 2억7300만 배럴은 별도의 비상조치 없이 경제가 정상 운영되는 상황에서 지난해 기준 세 달 이상 쓸 수 있는 물량”이라며 “나프타 210만 t은 지난해 기준 약 한 달 치 수입량에 해당된다”고 설명했다.
이어 “특히 이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 해협 봉쇄와는 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정이기 때문에 국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것이라고 생각하고 있다”고 강조했다. 강 실장에 따르면 먼저 카자흐스탄으로부터 원유 1800만 배럴를 확보했다. 오만으로부터는 연말까지 원유 약 500만 배럴 그리고 나프타 최대 160만 t을 공급받는다.
이어 사우디아라비아는 한국 기업들에게 배정되어 있지만 선정 여부가 불확실했던 약 5000만 배럴의 원유를 이달과 다음 달 중 홍해에 인접한 대체 항만 등을 통해서 차질 없이 선적하기로 했다. 또 올해 6월부터 연말까지 총 2억 배럴의 원유를 한국 기업에게 우선 배정하고 선적하기로 약속했다. 사우디아라비아는 또 올해 연말까지 정부가 요청한 나프타 50만 t을 포함해 최대한 많은 물량을 공급하겠다고 약속했다.
강 실장은 이같은 성과에 대해 “중동 산유국들은 우리나라 원유 저장시설을 활용한 국제 공동비축사업 확대에 지속적인 관심을 표명하고 있다”며 “이번 추가경저예산안(추경)을 통해 국내 비축기지 저장시설 확충 예산이 편성된 만큼 향후 주요 산유 국가의 공동비축이 확대되어 비상 상황에서도 원유 수급 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다.
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