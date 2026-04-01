정청래, ‘李 사진 금지’ 관련 “대통령께 누끼쳐 사과”

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李, 제보자 감찰 지시 이틀만에
鄭, 최고위서 “공문으로 많은 혼란”

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 전남 담양군 담양농협에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 2026.04.10 뉴시스
정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 전남 담양군 담양농협에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 2026.04.10 뉴시스
더불어민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거 경선에 출마한 후보들에게 ‘이재명 대통령 취임 전 사진과 영상 활용을 자제해 달라’는 지침을 내린 것에 대해 10일 공식 사과했다. 당 지도부의 공문 배포가 청와대 측 요구였다는 보도에 대해 이 대통령이 제보자 감찰과 문책을 지시한 지 이틀 만이다.

정 대표는 이날 전남 담양군 현장 최고위원회의에서 “얼마 전 후보들에게 대통령 영상이나 사진 관련해서 공문을 내렸는데 이것이 많은 혼란을 가져왔다”며 “당 대표로서 대통령께 결과적으로 누를 끼쳐드린 점에 대해 사과드리고, 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 당 대표로서 지휘 감독 관리를 철저하게 하겠다는 말씀을 드린다”고 말했다.

앞서 민주당은 4일 조승래 사무총장 명의로 ‘이 대통령 취임 전 사진 및 영상의 홍보 활용 금지 안내의 건’ 공문을 각 시·도당에 두 차례 발송했다. 첫 공문에는 ‘이 대통령 취임 전 영상과 사진을 홍보에 활용하는 행위를 금지한다’는 내용이 담겼다. 이를 두고 친명(친이재명)계를 중심으로 “친명 견제용”이란 반발이 이어지자 “기존에 설치된 외벽 현수막과 기존에 각 후보가 사용 중인 명함 등의 홍보물은 사용이 가능하다”는 2차 공지가 나왔다.

그 뒤 해당 공문이 청와대 요청에 따른 것이었다는 보도가 나오자 이 대통령은 8일 “보도에 인용된 청와대 고위 관계자를 감찰해 찾아낸 뒤 문책하고, 해당 보도에 대해 정정 보도를 요청하라”고 지시한 것으로 전해졌다.

친명계 강득구 최고위원은 정 대표 사과 전인 10일 오전 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “어떤 경우든 대통령의 뜻을 자의적으로 해석하고 왜곡해 흘리는 행위는 용납이 안 된다”며 “정치는 잔꾀로 하는 것이 아니다”고 비판하기도 했다.

#더불어민주당#대통령 사진#영상 활용 금지#6·3 지방선거#친명계
김자현 기자 zion37@donga.com
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