차출설 하정우 “靑서 더 근무, 2028년 총선땐 고려”

이재명 대통령은 9일 청와대에서 주재한 국민경제자문회의에서 하정우 대통령AI미래기획수석비서관(사진)이 연구개발(R&D) 정책 보고를 끝내자 “‘하GPT’(하 수석의 별명), 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같다”며 이렇게 말했다. 이 대통령이 공개 석상에서 하 수석의 부산 북갑 보궐선거 차출론을 언급한 것이다.
하 수석은 이 대통령 발언 이후 동아일보에 “이 대통령님이 작업에 넘어가지 말라고 하셨다. 인사권자가 말씀하시는 대로 따를 뿐”이라고 말했다. 이어 “개인적으로 당분간 청와대에서 더 일하고 싶다”며 “2028년 총선 정도 시점에는 고향(부산)에 기여하는 방안을 생각해 볼 수 있다”고 했다. 부산 북갑은 더불어민주당 부산시장 후보로 확정된 전재수 의원 지역구로 전 의원이 지역구 후임자로 직접 고등학교 후배인 하 수석을 거론한 바 있다.
이 대통령의 발언을 두고 하 수석의 몸값 올리기 의도 아니냐는 해석도 나온다. 홍익표 대통령정무수석비서관은 이날 한 방송에서 관련 질문에 “세상 일이란 건 정말 모르는 일이지만 현재로서는 이 대통령이나 하 수석 본인도 확실하게 결정한 건 없다”고 답했다.
민주당 정청래 대표는 이날 기자들과 만나 “당의 요청에 넘어가지 말라고 농담으로 말씀하셨느냐. 그럼 저도 농담으로 말하겠다”며 “얼마나 소중한 가치가 있는 분이면 당에서 요청하겠나. 당에서 그만큼 더 필요한 인재”라고 했다. 핵심 당직을 맡은 민주당 의원은 “대통령이 AI 3대 강국이 중요한 국정 과제이니 고심이 큰 것 아니겠냐”며 “정 대표가 하 수석을 만나 설득하는 ‘육고초려’를 하고 인사권자한테 최종적으로 가서 읍소하는 ‘칠고초려’까지 가야 할 것”이라고 말했다.
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