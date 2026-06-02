李 “세상 어느 나라서 빚 때문에 죽나…파산 면책 해줘야”

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이재명 정부
李 “세상 어느 나라서 빚 때문에 죽나…파산 면책 해줘야”
동아일보
업데이트
2026-06-02 16:32
2026년 6월 2일 16시 32분
입력
2026-06-02 16:31
2026년 6월 2일 16시 31분
신규진 기자
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