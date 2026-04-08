조국, 추미애 지역구 언급하며 “재보선, 쉬워 보이는 곳 택하지 않을 것”

“경기 하남갑 1%P로 승부…모든 지역이 험지”
조국 조국혁신당 대표는 8일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마에 대해 “보통의 시민들이 봐서 제가 쉬워 보이는 곳을 택한다는 느낌을 가질 수 있는 지역은 택하지 않겠다”고 말했다. 이른바 ‘험지 출마’ 선언인데, 그러면서 “모든 지역이 험지”라고 덧붙였다.
조 대표는 이날 경남 창원 마산회원구 국립 3·15 민주묘지를 참배한 후 기자들과 만나 “창당 이후 지금까지 특정 지역에 갇혀있는 정치를 하지 않았다. 정당 대표로서, 대한민국 정치인으로서 대한민국 전체를 보고 정치할 것”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “모든 선거에서 험지가 아닌 곳이 없다. 특히 저는 거대정당 소속이 아니기 때문에 더 하다”고 강조했다.
또 더불어민주당 경기지사 후보로 선출된 추미애 의원의 지역구 경기 하남갑을 언급하며 “거물 정치인이고 6선인 추 의원이 하남에서 1%포인트 차인 1200표 차로 이겼다”며 “모든 지역이 험지”라고 말했다.
이어 “민주당과는 우당 관계지만 정당이 다르기 때문에, 국민의힘은 물론이고 민주당 후보와도 경쟁해야 하는 상황이 발생할 수 있지 않나”라며 “그런 점에서 모든 지역이 험지라고 생각하고 준비하고 있다”고 덧붙였다.
조 대표는 자신의 국회의원 재보궐선거 출마 지역에 대해 “다음 주 기자회견을 통해 알릴 것”이라면서 “친윤(친윤석열) 극우 내란 세력이 포획하고 있는 국민의힘 후보가 당선돼 국민의힘 의석이 1석이라도 느는 것은 참지 못할 것 같다. 그런 후보가 나온다면 제가 잡으러 가거나, 떨어지도록 노력해야겠다는 게 대원칙”이라고 했다.
민주당과의 지방선거 연대와 관련해서는 “지난 번 합당 무산 국면 전부터 일관되게 선거 연대가 필요하다고 얘기했다”며 “이번 선거의 목표는 국민의힘 심판이다. 국민의힘 후보 당선 가능성이 0에 수렴하는 호남은 자유 경쟁, 국민의힘 당선 가능성이 있는 비호남 지역은 연대, 연대 방법은 각 시도당에 위임한다” 등을 연대 원칙으로 제시했다.
그러면서 “다음 주 정도에 이뤄질 양당 사무총장 회의에서 논의되지 않을까”라며 “최종적으로 합의되면 저와 정청래 대표가 합의문에 서명하는 절차가 있을 것이고 합의가 될지, 안 될지는 두고 봐야 한다”고 부연했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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