與 “국힘, 박상용 띄워주려 단독 청문회… 한동훈 시즌2”

더불어민주당은 국민의힘이 ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 사건을 수사했던 박상용 검사를 불러 단독 청문회를 연 것을 두고 “법치의 근간을 뒤흔드는 권력 남용, 국기 문란 행위에 대해 공당인 국민의힘이 박 검사를 띄워주기 위한 것”이라며 “규탄하지 않을 수 없다”고 비판했다.
민주당 김현정 원내대변인은 7일 국회에서 열린 원내대책회의 이후 기자들과 만난 자리에서 “이날 오전 10시 30분부터 국정조사 특별위원회 국민의힘 위원들이 (박 검사에 대해) 청문회를 실시한다고 한다”며 이같이 밝혔다.
채널A에 따르면 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국조특위’의 국민의힘 소속 위원들은 이날 박 검사를 불러 민주당이 주장하는 이재명 대통령에 대한 조작기소 관련 단독 청문회를 개최한다. 박 검사는 이달 3일 국회 국조특위에 나와 증인 선서를 거부해 퇴장당하기도 했다.
김 원내대변인은 “국가 권력을 동원한 초대형 국정농단이라고, 2차 종합특검에서도 의혹이 있다고 밝힌 마당”이라며 “국정조사에서 하면 될 문제인데 선서도 하지 않은 박 검사를 (대상으로) 이렇게 하는 것은 ‘윤 어게인(again)’이고 ‘한동훈 시즌2’”라고 지적했다.
이어 “국민의힘에서 중차대한 사건에 대해 일방의 입장에서 (청문회를 진행)하는 것은 자제해야 한다”고 강조했다.
2차 종합특검(특별검사 권창영)은 전날 브리핑에서 윤석열 정부 대통령실이 쌍방울 대북송금 사건에 개입을 시도한 정황을 포착했다고 발표한 바 있다.
박 검사는 쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 이 대통령을 기소하기 위해 이화영 전 경기도 평화부지사 등을 외부 음식과 술을 제공하며 회유했다는 의혹을 받는다. 법무부가 이에 대해 감찰을 지시한 이후 서울고검 인권침해 태스크포스(TF)가 진술 회유 의혹을 수사하다가 2차 종합특검 요청으로 사건을 특검에 이첩했다.
정성호 법무부 장관은 전날 박 검사의 직무를 정지시켰다. 법무부는 “비위사실의 내용에 비춰볼 때 박 검사가 직무를 수행하는 것이 현저히 부적절하다고 판단했다”고 전했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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