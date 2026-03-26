주호영, 컷오프 효력정지 가처분 신청…“공천 칼부림에 정치 퇴보”

대구시장 후보에서 컷오프(공천배제)된 주호영 국민의힘 의원이 26일 법원에 컷오프 효력정지 가처분 신청을 제출했다.
주 의원은 이날 서울 여의도 국회에서 현안 기자회견을 열고 “공천관리위원회(공관위)의 부당한 컷오프 결정을 바로잡기 위해 서울남부지방법원에 효력정지 가처분 신청을 제출했다”며 가처분 심문기일은 27일 오후로 잡혔다고 밝혔다.
그는 “대구시장 선거 출마를 결심했던 것은 오랜 기간 대구 발전을 위한 새로운 패러다임을 준비했기 때문”이라며 “중앙정부와 지방정부 간의 행정적 관계를 합리적으로 재설정하고, 대구 경제구조를 완벽하게 개조해 대구 시민들에게 경제적으로, 그리고 사회적으로 발전하는 대구를 선사하고 싶은 마음에 대구 시장 출마를 결심했다”고 말했다.
이정현 공천관리위원장이 자신을 컷오프한 것에 대해서는 “보수 정당을 망쳐왔던 악의적 공천 결정, 보복‧표적 공천의 망령이 이번에도 어김없이 되살아났다”며 “제가 보복 공천, 표적 공천의 피해자가 됐기 때문에 법원에 컷오프 결정 효력정지 가처분 신청을 내는 것이 아니다. 국민의힘을 사당화(私黨化)하려는 정략적 사천(私薦)에 맞서 싸우는 것”이라고 강조했다.
그는 “전국 각지를 대상으로 자행되고 있는 현재 국민의힘의 잘못된 공천을 바로 잡는 것은 이번 지방선거 승리의 전제조건”이라며 “지금 국민의힘에서 벌어지고 있는 무도한 공천 학살은 대구의 자존심과 보수의 가치를 뿌리째 흔드는 폭거이자, 당을 소멸의 길로 몰아넣는 자해행위”라고 지적했다.
이어 이번 컷오프 결정의 절차적 정당성을 지적하는 한편 “잠시 공천권을 쥔 무책임한 세력의 공천 칼부림은 보수 정당을 해치는 자해 행위이자 더 나아가 한국 정치 퇴보의 원인”이라며 “공당의 공천이 잠시 공천권을 쥔 인사들의 무책임한 칼날에 난도질 당한다면, 한국 정치는 퇴보할 수밖에 없다”고 덧붙였다.
그는 “가처분 신청으로 정치적 문제를 법원으로 이끌고 가는 것은 안타까운 현실”이라면서도 “그러나 더 이상 당권과 공천권을 한시적으로 쥐고 있는 세력들이 반대 세력을 억압하거나 자신의 세력을 확장하는 목적으로 공천을 악용하는 폐습을 바로잡아야 한다”고 강조했다.
더불어 “법원은 헌법, 공직선거법 등 법률을 지키고 우리 당의 당헌, 당규에 규정된 민주주의 원칙을 지속시키기 위해 저에 대해 자행된 불법적이고 원칙 없는 컷오프를 무효해 주실 것을 기대한다”고 밝혔다.
끝으로 그는 “정치는 대신 싸워주는 것이 아니라 함께 싸우는 것”이라며 “직접 법정에 서고, 직접 시민들 앞에 서서 이 무도한 권력의 실체를 알리겠다”고 밝혔다. 또 “대구를 지키는 것이 보수를 지키는 길”이라며 대구 시민들에게 “끝까지 함께해 달라”고 호소했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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